Blink Video Doorbell: 2 anni di autonomia e campo visivo migliorato

Perfezionato nel design e migliorato nelle funzionalità, il nuovo Blink Video Doorbell è ufficiale. Appena presentata da Amazon, la nuova generazione del dispositivo compie passi in avanti significativi che interessano soprattutto l’autonomia, il monitoraggio dell’abitazione e il processo di installazione. È già disponibile per la prenotazione al prezzo minimo garantito.

Amazon ha annunciato il nuovo Blink Video Doorbell

Andiamo con ordine. Tra i punti di forza c’è sicuramente l’autonomia fino a 2 anni con 3 batterie AA al

litio e il Blink Sync Module Core. Questo permette di contare su un utilizzo continuato senza bisogno di pensare alla ricarica o alla sostituzione. Ci sono anche il campo visivo verticale a 150 gradi che abilita una ripresa dalla testa ai piedi degli ospiti, anche di notte grazie alla visione notturna a infrarossi in HD, e la comunicazione audio bidirezionale per interagire da remoto con chi si trova alla porta. Il sensore cattura immagini a risoluzione 1440×1440 pixel con un framerate pari a 30 fps.

Un altro punto di forza è rappresentato dalla funzione di rilevamento persone basata su computer vision. Attiva notifiche smart per ricevere avvisi solo quando viene effettivamente rilevata una persona, escludendo animali o oggetti in movimento (extra disponibile con un piano di abbonamento Blink). È possibile definire zone di privacy per escludere le aree che non interessano. A questo si aggiungono la facilità di installazione e la compatibilità con Alexa per collegarlo ai prodotti della gamma Echo.

Il nuovo modello di Blink Video Doorbell è già disponibile in preordine su Amazon, al prezzo di 64,99 euro con modulo di sincronizzazione incluso (oppure a 54,99 euro senza). Le prime unità comprate saranno consegnate agli acquirenti a partire da metà agosto. È disponibile in due colorazioni: nero e bianco.