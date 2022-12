Nuovo conto business: come fare la scelta giusta con Tot

La scelta del miglior conto business deve tenere in considerazione tanti fattori. Ogni tipologia di cliente, infatti, presenta esigenze ben precise. Un libero professionista, infatti, avrà bisogno di un conto business semplice, facile da gestire e completo. Per una PMI potrebbe essere necessario optare su di un conto più ricco di funzionalità, per poter gestire team di lavoro più articolati.

Per soddisfare le esigenze differenti di chi è in cerca di un conto business c’è Tot. La startup italiana mette a disposizione un servizio di banking completo per la clientela business con il supporto di Banca Sella che è la banca depositaria dei fondi dei clienti Tot. Il servizio include un conto aziendale con IBAN italiano e la garanzia del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi.

L’offerta di Tot si articola in due diverse tipologie di conto corrente business. Il cliente, quindi, può scegliere l’opzione giusta in base alle proprie necessità per ottimizzare, al massimo, la gestione degli aspetti finanziari della sua attività. Per tutti i dettagli e per avviare una prova gratuita di 30 giorni sulle proposte di Tot è possibile fare riferimento al sito ufficiale:

Cosa include il conto business di Tot?

A disposizione dei nuovi clienti che scelgono Tot ci sono due diverse opzioni di conto business:

Essentials al costo di 7 euro al mese o 70 euro all’anno (IVA esclusa)

al costo di o (IVA esclusa) Professional al costo di 15 euro al mese o 150 euro all’anno (IVA esclusa)

Entrambe le versioni includono un conto aziendale online con IBAN italiano e operazioni in entrata gratuite e illimitate oltre ad una carta di credito Visa Business gratuita (utilizzabile anche tramite Google Pay e con assicurazione contro frodi e furti inclusa).

Con Essentials, inoltre, ci sono 100 operazioni in uscita incluse ogni anno che diventano 250 scegliendo Professional, servizio che può contare anche sull’assistenza personale prioritaria. Il servizio di Tot è completo mettendo a disposizione vari strumenti per la gestione finanziaria della propria attività.

Per tutti i dettagli sul conto business di Tot e iniziare subito una prova gratuita è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.