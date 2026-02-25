Nuovo dispositivo Apple? Attiva 3 mesi gratuiti di Apple Music

L’offerta è valida per un periodo limitato e può essere utilizzata una sola volta per ciascun ID Apple, indipendentemente dal numero di dispositivi acquistati.

Audio di alta qualità e funzionalità avanzate

Apple Music offre oltre 100 milioni di brani, playlist curate, radio live e contenuti esclusivi. Il servizio supporta audio lossless fino a 24-bit/192 kHz e, dove disponibile, audio spaziale con Dolby Atmos. Per l’ascolto in alta risoluzione possono essere necessari dispositivi esterni compatibili, come un DAC USB.

L’integrazione con l’ecosistema Apple consente di passare in modo fluido da iPhone a iPad, Mac o Apple TV, mantenendo sincronizzate librerie e preferenze.

I dispositivi idonei alla promozione

I tre mesi gratuiti sono inclusi con l’acquisto di iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch. L’offerta è valida anche con dispositivi audio compatibili come AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats – esclusi Beats Flex – oltre a HomePod e HomePod mini.

Per attivare la promozione con dispositivi audio è necessario abbinarli a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS.

Come attivare i tre mesi gratuiti

Dopo aver configurato o abbinato il nuovo dispositivo, è sufficiente aprire l’app Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV. L’offerta dovrebbe comparire automaticamente nella schermata iniziale oppure nella sezione Home. Selezionando “Accetta ora” si avvia il periodo gratuito.

L’attivazione deve avvenire entro tre mesi dalla prima configurazione del dispositivo idoneo. Il servizio è accessibile su dispositivi Apple, PC Windows compatibili e tramite browser, garantendo continuità di ascolto su più piattaforme. Al termine del periodo gratuito, il piano si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, salvo disdetta.Per provare gratuitamente Apple Music clicca qui.