Il nuovo iPhone SE (128 GB) è in sconto 80 euro

Occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera allungare le mani su un nuovo smartphone della mela morsicata: oggi, il nuovo iPhone SE è acquistabile approfittando di uno sconto da ben 80 euro su eBay. Si tratta della versione con 128 GB di memoria interna e caratterizzata alla colorazione PRODUCT(RED).

Super sconto eBay sul nuovo iPhone SE

Il dispositivo non ha bisogno di presentazioni. Basato sulla piattaforma iOS costantemente aggiornata dal gruppo di Cupertino, integra un display compatto da 4,7 pollici (ideale per chi preferisce uno schermo piccolo e maneggevole), il processore A15 Bionic (CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core), fotocamera posteriore da 12 megapixel, selfie camera frontale da 7 megapixel, certificazione IP67 che lo rende waterproof e autonomia elevata. Non manca ovviamente il Touch ID per l’autenticazione e per autorizzare i pagamenti in mobilità. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la versione PRODUCT(RED) di iPhone SE con memoria interna da 128 GB al prezzo finale di soli 499 euro invece di 579 come da listino Apple. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni. L’articolo si trova in Italia, proposto da un venditore con oltre 76.000 feedback positivi lasciati dai clienti.

