Nuovo malware minaccia i dispositivi Android, ecco come difendersi

Un’ampia fascia di utenti di dispositivi Android non ha ancora chiaro questo concetto: anche questo sistema operativo è a rischio malware.

Ciò si traduce in una scarsa consapevolezza, la quale porta a non utilizzare una soluzione antivirus efficace come Norton 360 Premium oppure a utilizzarne una gratuita che, alla fine, non protegge affatto.

Fatto sta che questi utenti sono inconsapevolmente esposti a pericoli continui rappresentati da nuovi e potenti malware.

Il più recente individuato è CypherRat, virus appartenente alla famiglia degli SpyNote e che innesca attività di rilevamento dati con funzionalità di phishing.

In altre parole, il suo scopo è quello di entrare in possesso delle credenziali di accesso presenti sui dispositivi infettati.

I dispositivi Android vanno sempre difesi

L’infezione CypherRat si è propagata sui dispositivi Android soprattutto nell’ultimo trimestre del 2022.

Il malware è in grado di sfruttare le funzioni di accessibilità del dispositivo per intercettare chiamate vocali, SMS, installare app nascoste e registrare feed video e audio.

Agendo in questo modo, riesce a localizzare il dispositivo rilevando le credenziali di accesso a Google, ai social media e ai servizi bancari eventualmente presenti nel sistema.

Questo pericolosissimo malware si sta diffondendo in tutta Europa, con alcuni varianti individuate in Germania.

Per fortuna, non sono stati individuati casi di infezione in Italia, ma ciò non vuol dire che i dispositivi nel nostro Paese siano immuni.

