Un nuovo malware si diffonde con la pubblicità online: come proteggerti

Una ricerca portata avanti da Check Point ha rivelato l’esistenza di un nuovo e temibile malware, noto come DotRunpeX.

A quanto pare, questo sfrutta le pubblicità di Google per diffondere altri agenti malevoli più o meno noti, tra i quali rientrano:

Agent Tesla

Ave Maria

BitRAT

FormBook

LokiBot

NetWire

Raccoon

RedLine

Remcos

e tanti altri malware.

Secondo gli esperti del settore, questo elemento sfrutta la tecnica nota come Process Hollowing, ideale per infettare i sistemi operativi sprovvisti di protezione con i suddetti malware. DotRunpeX viene diffuso talvolta anche attraverso e-mail di phishing come allegati dannosi.

Nel caso degli annunci Google, vengono sfruttati i nomi di alcuni noti software per attirare gli utenti su siti fasulli, dove vengono spinti al download di programmi che contengono in realtà un trojan.

DotRunpeX: come proteggersi efficacemente?

Questo modo di operare non è di certo una novità. Negli scorsi mesi, infatti, sono stati registrati diversi casi di pubblicità malevoli erroneamente proposte da Google. Come è possibile dunque evitare rischi visto che non è possibile fidarsi neanche del famoso motore di ricerca?

In realtà è possibile agire in diversi modi. Evitare i siti HTTP, per esempio, è un primo passo: l’assenza del protocollo HTTPS, infatti, è spesso indice di poca affidabilità del sito in questione.

Controllare l’URL, cercando di capire se questo è affidabile o riporta un nome strano, può offrire un altro appiglio per chi desidera evitare problemi con malware e simili. Infine, affidarsi a un antivirus di un certo livello, può risultare fondamentale sotto questo punto di vista.

