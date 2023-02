Nuovo Mini PC: ultraleggero, CPU Intel e W11 a 189€

Con dimensioni pari a soli 12,3×12,3×2,3 centimetri e un peso che si attesta a 277 grammi, Bkouen AK7 è un Mini PC ultraleggero e ultracompatto, ideale per la produttività, ma anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Oggi, grazie all’offerta Amazon in corso, lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 189 euro. Come fare? Ti basta semplicemente attivare il coupon dedicato per approfittarne.

Mini PC: questo è l’affare del giorno su Amazon

Lato software, è preinstallato il sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per l’accesso a tutti gli aggiornamenti rilasciati e alle nuove funzionalità distribuite. A livello di specifiche tecniche, invece, sotto la scocca integra un processore Intel Celeron N5105 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, porte USB 3.0 e 2.0, jack audio. Per conoscere altre informazioni non devi far altro che consultare la descrizione completa.

Come scritto in apertura, hai la possibilità di acquistare Bkouen AK7 al prezzo finale di soli 189 euro, grazie al coupon Amazon disponibile in questo momento. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta in corso.

L’e-commerce garantisce la spedizione gratuita e immediata: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

