Nuovo MINIMO STORICO per lo smartphone realme GT 6T 5G

Le specifiche di alto livello sono solo uno dei punti di forza integrati in realme GT 6T 5G: oggi al suo nuovo prezzo minimo storico su Amazon, lo smartphone rappresenta il mix perfetto tra design e prestazioni. È in sconto del 33% rispetto al listino ufficiale, con un’offerta davvero imperdibile.

realme GT 6T 5G, le caratteristiche dello smartphone

Basato sul sistema operativo Android 14, con interfaccia personalizzata e accesso a Google Play per il download delle app, ha in dotazione un Hyper Display da 6,78 pollici con risoluzione 2780×1264 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, perfetto in ogni situazione: per lo streaming, le app e il gaming. Sotto la scocca si nasconde il potente processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Completano la scheda una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, il supporto ai network mobile di ultima generazione, gli altoparlanti stereo e la batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120 W. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Oggi in forte sconto al prezzo minimo storico di 369 euro, nella colorazione Fluid Silver, realme GT 6T 5G è lo smartphone che stai cercando. La riduzione della spesa è applicata in automatico, non servono coupon o codici promozionali.

Per approfittarne, mettilo subito nel carrello, prima che l’offerta risulti sold out. Se lo ordini adesso, lo smartphone arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Puoi stare tranquillo per quanto riguarda vendita e spedizione: sono entrambe gestite da Amazon, senza alcun intermediario.