Nuovo Nissan Qashqai, tutta la tecnologia che c'è

Circa quindici anni or sono, i dati di mercato indicavano una nuova tendenza in pieno corso: le nuove generazioni non cercavano più i cavalli motore in un’auto, ma i privilegi che la tecnologia consentiva. Questione di priorità, ma questione fondamentale nel dirimere gli equilibri di mercato ed i progetti sui nuovi modelli. A distanza di poco più di un decennio, Nissan presenta la sua auto di punta (Qashqai 2021) inondando di tecnologia l’esperienza di guida e scrivendo l’intero spartito sulle note del digitale.

Eccolo quindi il “Nuovo Nissan Qashqai“, dove l’ordine delle parole ha di per sé forte significato: “nuovo” perché è nell’innovazione che incardina tutto il progetto; “Nissan”, perché questo format rappresenta la visione del gruppo; “Qashqai” perché è sul modello che ha caratterizzato i successi del gruppo a livello internazionale che si applicano i paradigmi di questa accelerazione.

Tutta la tecnologia del Nuovo Nissan Qashqai

Le novità sono tutte all’insegna della e-voluzione: Nissan fotografa con questo termine una lunga serie di cambiamenti basati sulla nuova piattaforma CMF-C che sta alla base dei propulsori elettrificati, dei maggiori spazi interni, dei bassi consumi e del design della nuova generazione. Ma nel progetto c’è molto altro ancora:

display da 9 pollici al servizio del nuovo sistema di infotainment Nissan Connect, compatibile tanto con Android Auto quanto con Apple CarPlay;

connettività di bordo fino a 7 device tramite in-car WiFi ;

; Head Up Display (HUD) da 10,8 pollici utile a proiettare informazioni su itinerario e traffico direttamente sul parabrezza, così da poter ricevere informazioni essenziali senza staccare gli occhi dalla strada;

sistema ProPILOT con Navi-link con il quale adattare la velocità in base alle circostanze esterne. Ad esempio, spiega Nissan, "leggendo i segnai stradali e acquisendo dati dal navigatore, il sistema può regolare la velocità nei tratti autostradali con limiti di velocità più bassi, oppure nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali";

caricabatterie wireless per smartphone integrato nel portaoggetti anteriore (15W) in aggiunta alle porte USB-A e USB-C anteriori e posteriori.

fari a led suddivisi in 12 fasci singoli in grado di allinearsi o disattivarsi selettivamente in base al contesto (ad esempio con l'arrivo di altre vetture in direzione contraria o nell'approccio ad una curva).

Una vera e propria chicca aggiuntiva è nei segnali acustici (ad esempio l’avviso delle cinture di sicurezza non allacciate o gli indicatori di direzione) che il gruppo ha fatto progettare direttamente da un brand giapponese leader del mondo gaming: Bandai Namco.