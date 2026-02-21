 Il nuovo Realme 16 Pro+ 5G da 512GB già in offerta su eBay
Dopo poco più di un mese dal lancio il Realme 16 Pro+ 5G, nella versione da 512GB, è in offerta su eBay con possibilità di pagarlo a rate.
Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione spettacolare che ti permetterà di acquistare uno smartphone dalle caratteristiche interessantissime a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del nuovissimo Realme 16 Pro+che ora su eBay puoi avere a soli 422,46 euro, inserendo il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento.

Ebbene sì, nonostante sia uscito da poco più di un mese potrai ottenerlo già con uno sconto e se preferisci puoi anche dilazionare il pagamento in tre rate da 148,23 euro a interessi zero con Klarna. Questa tra l’altro è la versione da 512 GB e dunque non dovrai nemmeno fare sacrifici per quanto riguarda l’archiviazione.

Realme 16 Pro+ 5G ha una super batteria infinita

Il Realme 16 Pro+ 5G si presenta come uno smartphone di fascia medio alta a un prezzo decisamente interessante e dunque con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Si distingue indubbiamente per la straordinaria batteria da 7000 mAh con ricarica velocissima da 80 W per riportarlo al 100% in un attimo. E nonostante abbia questa generosa autonomia mantiene un design maneggevole con un peso di soli 203 grammi è uno spessore di 8,5 mm.

È dotato inoltre di un generoso display AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e luminosità massima di 1800 nit per risultare visibile anche quando la luce del sole lo colpisce direttamente. Sicuramente un’altra cosa che lo distingue è la fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP e fotocamera frontale da 50 MP. Senza dimenticare che viene sostenuto dal potente processore MediaTek Dimensity 7300 Max con 12 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB.

Insomma nessun sacrificio e il prezzo è davvero interessantissimo. Quindi non rischiare di arrivare troppo tardi. Vai ora su eBay e acquista il tuo Realme 16 Pro+ a soli 422,46 euro, inserendo il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo direttamente a casa tua in 3 giorni senza pagare la spedizione.

Pubblicato il 21 feb 2026

Michea Elia
21 feb 2026
