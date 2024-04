Nuovo robot umanoide di Sanctuary impara prima e costa meno

Sanctuary AI, un’azienda canadese specializzata nella robotica umanoide, sta compiendo progressi significativi nel settore, nonostante non riceva la stessa attenzione mediatica di colossi come Boston Dynamics, Agility, Figure e 1X. L’ultima versione della linea Phoenix, presentata di recente, rappresenta la settima generazione di questi robot sempre più sofisticati.

Specializzazione nella parte superiore del robot e velocità di apprendimento

A differenza di alcune aziende concorrenti che si concentrano sull’intero corpo dei robot umanoidi, Sanctuary AI ha scelto di focalizzarsi principalmente sulla parte superiore del corpo, dalla vita in su. I video dimostrativi del nuovo robot evidenziano i movimenti fluidi e naturali del torso durante lo svolgimento di compiti come lo smistamento di prodotti, sottolineando al contempo la rapidità di apprendimento del sistema.

Finora, gran parte dell’attenzione rivolta agli umanoidi si è concentrata sulla meccatronica e sull’aspetto estetico dei robot in movimento. Tuttavia, l’intelligenza robotica riveste un ruolo altrettanto cruciale, se non addirittura più importante, per il successo di questi sistemi. Sebbene l’obiettivo di raggiungere un’intelligenza generale sia ancora lontano, con stime che vanno dai 5 ai 10 anni, i robot odierni stanno già dimostrando notevoli capacità di apprendimento rapido.

Il robot Phoenix impara nuovi compiti in 24 ore

Sanctuary afferma che il nuovo Phoenix è in grado di eseguire nuovi compiti in meno di 24 ore, un traguardo impressionante che avvicina sempre di più questi sistemi alle capacità di apprendimento dei loro colleghi umani. Anche se i compiti presentati nelle demo sono relativamente semplici (separare oggetti di colori diversi) e svolti in ambienti controllati, all’azienda va riconosciuto il merito di aver già implementato con successo sistemi precedenti in contesti reali, come dimostrato dal recente accordo con Magna per l’introduzione dei robot negli impianti di produzione automobilistica.

La settima generazione di Phoenix, introdotta a soli 12 mesi di distanza dalla precedente, apporta una serie di perfezionamenti, tra cui un maggiore tempo di attività, una migliore gamma di movimenti, un peso ridotto e una selezione di materiali più economici. Questi progressi testimoniano l’impegno di Sanctuary AI nel rendere i suoi robot sempre più efficienti e accessibili.