Il nuovo scaldabagno smart di Xiaomi: arriverà in Italia?

Forse non tutti ne sono a conoscenza, visto che questi prodotti non sono ufficialmente commercializzati dal marchio in Italia, ma nel catalogo di Xiaomi c’è già più di uno scaldabagno. E la gamma si amplia in questi giorni con la presentazione del nuovo modello Mijia Smart Gas Water Heater 2 (per intero il nome è ancora più lungo e include anche 16L Silent Zero Cold Water). Come si può facilmente immaginare, inizialmente è proposto solo in Cina.

Il nuovo scaldabagno smart di Xiaomi

In vendita al prezzo di circa 280 euro (2.299 yuan), ha in dotazione la tecnologia Zero Cold Water che permette di erogare acqua calda istantanea in tutta la casa. Integra poi un sistema per la riduzione del rumore, risultando (a detta del produttore) tra i più silenziosi della categoria. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design con un pannello di controllo in vetro.

Garantisce una regolazione precisa della temperatura, con un range pari a 0,3 °C, evitando così fastidiosi sbalzi. Si connette inoltre all’applicazione Mi Home attraverso la piattaforma HyperConnect, così da poter interagire anche da smartphone.

Un altro punto di forza messo in evidenza nella presentazione di Mijia Smart Gas Water Heater 2 sono le sue dimensioni compatte: solo 52x36x17,2 centimetri. L’altro lato della medaglia è rappresentato da una capacità di 16 litri che potrebbe andare un po’ stretta a chi vive in famiglia.

Al momento non è dato a sapere se Xiaomi abbia intenzione o meno di portare il suo nuovo scaldabagno in Europa e in Italia. Non è comunque da escludere, considerando come il marchio stia puntando a espandere sempre più a livello globale la propria offerta dedicata alla smart home. Nel nostro paese propone già, ad esempio, robot per la pulizia dei pavimenti, aspirapolvere, friggitrici ad aria, forni microonde, bllitori, umidificatori per la casa, ventilatori, stufette elettriche, telecamere di videosorveglianza e dispositivi per l’illuminazione.