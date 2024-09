Il nuovo smartphone OPPO A40m a soli 169€ (offerta a tempo)

Appena annunciato, OPPO A40m è già in forte sconto su Amazon. Il nuovo smartphone del brand è protagonista di un’offerta a tempo proposta da Amazon che ne taglia il prezzo, portando la spesa necessaria per l’acquisto a soli 169 euro. Tra i punti di forza vale la pena segnalare la certificazione IP54 per la resistenza ad acqua e polvere, quella militare MIL-STD-810H per la protezione da urti accidentali e sollecitazioni e la tecnologia OReality Audio per il comparso sonoro.

OPPO A40m: le specifiche dello smartphone

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata ColorOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Proponiamo di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti, rimandando alla descrizione completa per saperne di più.

Display da 6,67 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1;

8 GB di RAM (espandibile fino a 16 GB) e 256 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e frontale da 5 megapixel;

moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e GPS;

batteria da 5.100 mAh con ricarica SUPERVOOC da 45 W.

La disponibilità è immediata: approfitta dell’offerta a tempo e acquista il nuovo smartphone OPPO A40m al prezzo di soli 169 euro (invece di 199 euro come da listino). Scegli liberamente tra le colorazioni Starlight White o Sparkle Black quella che preferisci, la spesa non cambia. È incluso il supporto per auto.

È una promozione di Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui subito l’ordine. Appena annunciato e già in sconto, cosa chiedere di più?