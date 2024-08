Il nuovo tablet Xiaomi è già in SCONTO: ecco Redmi Pad SE 8.7

Xiaomi ha appena presentato un nuovo tablet progettato espressamente per lo streaming e Amazon lo ha già messo in sconto con un’offerta dedicata: si tratta del modello Redmi Pad SE 8.7, acquistabile fin da subito con un notevole risparmio. È disponibile in due versioni, una con connettività Wi-Fi e l’altra dotata di modulo 4G.

ATTENZIONE: alcune versioni del tablet sono al momento indicate da Amazon come non in sconto oppure in consegna a ottobre 2025. Xiaomi ci ha confermato che si tratta di un errore in fase di risoluzione.

Redmi Pad SE 8.7 è il nuovo tablet Xiaomi: promo lancio

Il sistema operativo è HyperOS, basato su Android e con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel e refresh rate da 90 Hz;

processore octa-core MediaTek Helio G85;

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB);

fotocamere posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3 (4G sul modello dedicato);

altoparlanti stereo con Dolby Atmos, microfono e jack audio;

batteria da 6.650 mAh con ricarica rapida da 18 W via USB-C.

Grazie allo sconto di 20 euro messo a disposizione in occasione del lancio, puoi acquistare Redmi Pad SE 8.7 al prezzo di soli 119 euro nella versione Wi-Fi e a 159 euro in quella dotata di connettività 4G. C’è anche la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni, eccole.

La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratuita a domicilio.