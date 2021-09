Nuovo telefono? Trasferisci in sicurezza tutte le chat di WhatsApp con iTransor

Hai appena acquistato l'ultimo modello di iPhone, ma non sai come trasferire tutte le chat di WhatsApp dal tuo vecchio smartphone Android? Online esistono molti tool interessanti che possono aiutarti, ma il migliore sul mercato è iTransor for WhatsApp: uno strumento multifunzione che permette non solo di trasferire le chat dell'app di messaggistica più famosa, ma anche di ripristinare, salvare su computer ed esportare il backup in formato HTML e CSV/XLS per leggerlo in comodità. iTransor for WhatsApp è disponibile sia per sistemi operativi Windows che Mac: il piano mensile è venduto al prezzo di 27,99 euro, mentre il piano annuale costa 35,99 euro. Entrambi offrono rinnovo automatico e supportano un massimo di cinque dispositivi e un pc.

Trasferire i backup di WhatsApp? Semplice e sicuro.

Osserviamo, nello specifico, le funzionalità promesse da iTransor for WhatsApp. La prima e più importante è il trasferimento delle chat di WhatsApp e WhatsApp Business da un dispositivo Android a uno iOS e viceversa. Il programma trasferirà tutti i messaggi, foto, video e allegati con un solo click. A questa si aggiunge la possibilità, ovviamente, di ripristinare il backup su un qualsiasi dispositivo, ad esempio nel caso in cui il nostro telefonino venga formattato.

Il backup potrà essere messo al sicuro sul proprio computer e sarà conservato dal programma individualmente e per sempre: non ci sarà più il rischio di sovrascrivere o cancellare copie precedenti. Oltre alle funzioni di ripristino, il backup realizzato con iTransor può essere anche esportato in formato HTML e XML/CSV e quindi visualizzato a schermo oppure stampato come un file log di testo.

iTransor for WhatsApp è in vendita direttamente sul sito web ufficiale al prezzo di 27,99 euro per la licenza mensile e 35,99 per la licenza annuale, entrambe supportano fino a cinque dispositivi. Si tratta dunque di uno strumento utile in più occasioni, che sia dal semplice trasferimento alla gestione di più backup contemporaneamente, fino all'archivio e al ripristino delle chat.