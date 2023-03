NVIDIA lancia AI Foundations, modelli IA già addestrati per aziende

L’era dell’intelligenza artificiale è giunta; o meglio, questi strumenti sono diventati mainstream in questi mesi e hanno rilanciato il tema all’interno di tutte le aziende, dopo anni trascorsi a discutere di NFT e metaverso. Dopo avere assistito al lancio di Firefly da parte di Adobe, anche NVIDIA si lancia nel segmento con un’importante novità per tutte le aziende.

Il colosso di Jensen Huang ha infatti presentato AI Foundations, servizio cloud che consentirà alle realtà commerciali di utilizzare modelli di linguaggio già pronti e addestrati, evitando così la costruzione e gestione di language model personalizzati in casa.

Scopriamo NVIDIA AI Foundations

L’IA generativa entra nelle aziende di tutto il mondo con servizi cloud di spicco, in primis NeMo, il generatore di testi e immagini di NVIDIA. Ad accompagnarlo sono BioNemo, un fork incentrato sulla scoperta di farmaci e molecole; e Picasso, IA generativa capace di realizzare immagini, video e modelli 3D per potenziare la produttività per la creatività, il design e la simulazione digitale. Soltanto Picasso a oggi risulta ancora disponibile in anteprima privata, ma entrambe le soluzioni operano sulla piattaforma DGX Cloud di NVIDIA e saranno accessibili a breve tramite browser.

Questi servizi basati su cloud rivolti al mondo enterprise funzionano in realtà come modelli vuoti, sfruttabili dalle aziende con database personalizzati per addestrarsi in modo specifico – dopo, naturalmente, la preparazione base dei modelli di linguaggio. Importante notare, a questo punto, che NVIDIA ha già raggiunto accordi di partnership con realtà come Getty Images e Shutterstock per la produzione di modelli text-to-image e text-to-video addestrati su risorse con licenze complete e royalties agli artisti su qualsiasi ricavo generato dai modelli stessi.

Il CEO di Shutterstock Paul Hennessy ha infine aggiunto:

“La nostra partnership 3D generativa con NVIDIA alimenterà la prossima generazione di strumenti per contributori 3D, riducendo notevolmente il tempo necessario per creare modelli 3D meravigliosamente strutturati e strutturati. Questa prima partnership nel suo genere promuove la nostra strategia di sfruttare l’enorme pool di metadati di Shutterstock per portare sul mercato nuovi prodotti, strumenti e contenuti. Combinando i nostri contenuti 3D con i modelli di base di NVIDIA e utilizzando le nostre rispettive piattaforme di marketing e distribuzione, possiamo sfruttare un’opportunità di mercato straordinariamente ampia”.

In aggiunta, NVIDIA sta collaborando con Adobe nell’ambito della Content Authenticity Initiative per migliorare la trasparenza e la responsabilità nel processo di formazione delle IA. In futuro, dunque, parte delle funzionalità di Picasso arriveranno direttamente nella suite Adobe, aiutando i creator alle prese con Photoshop, Premiere Pro e After Effects.