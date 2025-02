Nvidia avrebbe ridotto artificialmente la disponibilità delle sue GPU

Stando alle recenti indiscrezioni, Nvidia avrebbe provveduto a ridurre artificialmente la disponibilità della sue GPU, sopprimendo volontariamente i livelli dell’inventario, allo scopo di aumentare le vendite della sua nuova generazione di GeForce RTX 5000 e dare così l’impressione che ci sia una richiesta elevata.

Nvidia: inventario volutamente ridotto per pompare artificialmente la richiesta di RTX 5000

Di sicuro possiamo dire che il lancio delle nuove GPU GeForce RTX 5000 di Nvidia sia stato un disastro, con l’azienda che sembra averne fatta una dopo l’altra, oltre a dover affrontare dei problemi tecnici di un certo tipo che affliggono i primi modelli sul mercato, tra cui difetti ai processori grafici e guai ai driver che causano instabilità. Già durante i primi giorni di lancio, a ogni modo, il modello top di gamma RTX 5090 aveva disponibilità ridottissima presso molti rivenditori e la domanda non poteva di conseguenza essere sufficientemente soddisfatta. Ciò non è tuttavia affatto dovuto a una bassa produzione, ma a ben altro, stando alle informazioni che circolano in giro.

Pare infatti che l’azienda abbia volutamente cercato di ottenere una bassa disponibilità delle sue nuove schede, in modo da attuare quello che viene chiamato “marketing della scarsità”, come anche affermato dall’insider “@Jukanlosreve”. Ciò si traduce appunto in una riduzione artificiale dei livelli degli inventari e dare in questo modo una falsa percezione che la richiesta di tali schede sia elevata. Ciò causa ovviamente una vertiginosa salita del prezzo, con una mossa che non può che penalizzare fortemente i consumatori, il quale sarà costretto a sborsare prezzi decisamente fuori scala per ottenere una GPU.

“Actually, the reason why the NV 50 series graphics cards are out of stock in the market is that NV is engaging in scarcity marketing. The GPU inventory is completely sufficient, but NV is controlling the supply and not releasing it, thereby creating an impression of shortage. In… pic.twitter.com/njk4b9lB4x — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) February 22, 2025

Le voci sostengono tuttavia che, al contrario dei modelli di fascia alta, almeno le varianti di fascia medio bassa come le RTX 5070 e le RTX 5060 saranno disponibili in elevate quantità negli inventari, nonostante ciò non sia accaduto affatto con la RTX 5070 Ti, venduta al dettaglio a un prezzo ben due volte superiore a quello suggerito da Nvidia. Come segnalato di recente, inoltre, le proposte di fascia bassa potrebbero anche subire uno slittamento per i mesi di aprile o maggio.

A ogni modo, la mossa da parte dell’azienda risulta qualcosa di veramente deleterio anche per l’industria, oltre che per i consumatori, con una difficoltà sempre maggiore nel poter assemblare anche solo un PC di fascia media per poter giocare. Si spera quindi di vedere un’inversione di tendenza in questi termini, oltre a una concorrenza più agguerrita, che possa riportare i prezzi verso realtà più normali.