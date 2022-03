Nvidia e Intel, un'alleanza per produrre i chip

La crisi dei chip che va avanti ormai da tempo sta generando non pochi problemi di produzione per le aziende impegnate nel settore tech e non solo, ma può pure portare dei giovamenti dando vita a nuove e fruttuose alleanze, come quella che potrebbe crearsi tra Nvidia e Intel.

Nvidia e Intel: l’unione fa la forza… per i chip!

A suggerire quest’ipotesi è stato Jensen Huang, il CEO di Nvidia in persona, il quale ha reso noto alla redazione di Reuters l’esistenza di trattative per arrivare ad un accordo grazie al quale Intel potrebbe rendere disponibili le sue fonderie per produrre i chip di Nvidia. Qualora l’accordo dovesse andare a buon fine ci vorrebbe però del tempo per essere attuato, in quanto l’apporto di Intel dovrà essere integrato tenendo conto della catena di approvvigionamento dell’altra azienda.

Attualmente, la produzione dei chip Nvidia è quasi totalmente affidata alla taiwanese TSMC e diversificare i fornitori potrebbe portare dei benefici, andando a porre le basi per migliorare le scorte di prodotti. Non rappresenta un problema il fatto che per il raggiungimento dell’obiettivo Nvidia vada a stringere un’alleanza con un’azienda concorrente in determinati settori come lo è Intel.

L’avvicinamento dei due gruppi deve comunque essere visto in un progetto di più ampio respiro in base al quale Intel ha deciso di rivedere la sua struttura produttiva, riportando il centro della sua produzione in occidente affidandosi alla produzione di chip anche per conto di altre aziende. Nvidia, dunque, potrebbe rientrare tra queste in un periodo in cui Intel sta investendo per creare nuovi impianti sia in “terra a stelle e strisce” che nel “vecchio continente”.