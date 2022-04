Nvidia GeForce Now: arriva il supporto ai Mac M1

Coloro che utilizzano il servizio di cloud gaming Nvidia GeForce Now saranno sicuramente ben felici di sapere che con il rilascio del nuovo aggiornamento, quello che porta il client alla versione 2.0.40, viene finalmente aggiunto il supporto nativo ai chip M1 di Apple.

Nvidia GeForce Now: compatibilità nativa con tutti i nuovi Mac

D’ora in avanti, dunque, Nvidia GeForce Now funzionerà senza il benché minimo problema sui nuovi MacBook Air e MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, su Mac Mini e su Mac Studio, andando a consumerà meno energia, offrendo tempi di avvio più rapidi e garantendo più in generale un’esperienza d’uso migliore, come dichiarato da Nvidia stessa.

Con la versione più aggiornata del client viene inoltre allargata la compatibilità a tanti nuovi titoli, 14 per la precisione, ovvero quelli elencati di seguito.

Dune: Spice Wars (Steam)

Holomento (Steam)

Prehistoric Kingdom (Steam ed Epic Games Store)

Romans: Age of Caesar (Steam)

Sea of Craft (Steam)

Trigon: Space Story (Steam)

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (Steam)

Conan Exiles (Epic Games Store)

Crawl (Steam)

Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Lost Ark (Steam)

Sol Cresta (Steam)

Arriva pure un aggiornamento abbastanza di rilievo relativo all’overlay di gioco, il quale adesso può mostrare il framerate lato server e lato utente finale, cosa che può rappresentare un ottimo strumento per diagnosticare eventuali problemi di prestazioni.

Infine è stato aggiunto un premio per l’abbonamento alla “Heroic Edition” di Guild Wars 2 e le carte regalo dell’abbonamento GeForce NOW ora possono essere riscattate anche per RTX 3080.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.