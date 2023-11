NVIDIA GeForce RTX 3060: MEGA sconto del 37% su Amazon

Se stai cercando di potenziare la tua esperienza di gioco o di editing video, non cercare oltre: l’Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 è l’affare imperdibile del Black Friday su Amazon, con uno sconto incredibile del 37%. Questa scheda grafica offre prestazioni di alto livello e una serie di funzionalità avanzate che la rendono una scelta eccezionale per gli appassionati di gaming e professionisti creativi. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 334,34 euro.

NVIDIA GeForce RTX 3060: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Tra le caratteristiche di punta di questa potente scheda grafica, spiccano le tecnologie supportate. Grazie a DLSS, Ray Tracing, NVIDIA Reflex e GeForce Experience, potrai godere di immagini nitide, dettagli straordinari e tempi di risposta rapidissimi. Inoltre, la compatibilità con tutte le applicazioni NVIDIA Studio la rende ideale anche per attività di editing e rendering.

Il cuore pulsante di questa scheda grafica è il suo core, con un Boost Clock di 1867 MHz. La memoria da 12GB di tipo GDDR6, con un bus di memoria da 192-bit e una velocità di memoria di 15 Gbps, garantisce prestazioni fluide anche nelle situazioni più impegnative. Inoltre, il raffreddamento è assicurato da un dissipatore con design Axial-tech e doppi cuscinetti a sfera, garantendo temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense.

Per quanto riguarda la visuale, la RTX 3060 supporta una risoluzione massima di 8K (7680 x 4320) e può gestire fino a 4 schermi contemporaneamente, il che la rende ideale per configurazioni multimonitor. Inoltre, con la compatibilità HDCP, potrai goderti contenuti protetti in alta definizione senza problemi.

L’I/O e la connettività di questa scheda grafica sono all’avanguardia, con PCIE 4.0, 3 porte DisplayPort 1.4a, 2 porte HDMI 2.1, DirectX 12 Ultimate e OpenGL 4.6. Questa combinazione di porte offre una flessibilità eccezionale per connettere la tua configurazione di gioco o di lavoro.

Per sfruttare al massimo le potenzialità di questa scheda grafica, è consigliata un’alimentazione di 650W. Con queste caratteristiche di alto livello e uno sconto del 37% per il Black Friday, l’Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 è un affare da non lasciarsi sfuggire. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza digitale a un prezzo così conveniente di soli 334,34 euro. Affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

