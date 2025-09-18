NVIDIA investe 5 miliardi di dollari in Intel

NVIDIA ha annunciato che investirà 5 miliardi di dollari in Intel. Tra le due aziende inizierà una collaborazione per lo sviluppo di “multiple generazioni” di prodotti per PC e data center. Le GPU RTX verranno integrate nei futuri SoC di Intel. La partnership è piuttosto inattesa vista la rivalità che dura da oltre 30 anni (anche per questioni legali).

Scambio di chip tra NVIDIA e Intel

NVIDIA acquisterà azioni di Intel al prezzo di 23,28 dollari per un totale di 5 miliardi di dollari. In seguito alla notizia, il valore delle azioni di Intel è aumentato di oltre il 30%. Per le casse dell’azienda guidata da Lip-Bu Tan è sicuramente una boccata di ossigeno, vista la crisi attuale. Le due Big Tech hanno in comune anche l’accordo sottoscritto con il governo statunitense.

Nel comunicato stampa congiunto è scritto che la collaborazione riguarda sia il mercato enterprise che consumer. In dettaglio, Intel svilupperà una CPU x86 custom che NVIDIA integrerà nei data center AI e offrirà al mercato. L’interconnessione tra le architetture Intel e NVIDIA avverrà tramite NVLink.

Le GPU RTX di NVIDIA (chiplet) verranno invece integrate nei futuri SoC di Intel per PC desktop. Non è noto se NVIDIA utilizzerà le fabbriche di Intel (le GPU vengono attualmente realizzate da TSMC). L’alleanza tra le due aziende è sicuramente una brutta notizia per AMD.

Nel recente libro NVIDIA Way è riportata una frase che il CEO Jensen Huang ha pronunciato nel 1998:

Intel ce l’ha con noi e ci vuole mettere fuori gioco. Il nostro compito è ucciderli prima che ci mettano fuori gioco.

In effetti, la promessa è stata quasi mantenuta, in quanto per alcuni mesi sono circolate indiscrezioni sulla vendita di Intel. A metà degli anni 2000, Intel aveva considerato l’eventuale acquisizione di NVIDIA per circa 20 miliardi di dollari, ma poi ha deciso di progettare un suo chip grafico (fallimento completo). Oggi NVIDIA vale oltre 4.000 miliardi di dollari, mentre Intel solo 150 miliardi di dollari.

L’annuncio della partnership è stata una vera sorpresa, considerando anche lo scontro legale del 2009. Intel ha impedito a NVIDIA di vendere i chipset nForce per i nuovi processori Nehalem, in quanto la licenza era scaduta (secondo Intel). NVIDIA ha quindi deciso di uscire dal mercato dei chipset. Nel 2011 è stato sottoscritto un accordo extragiudiziale, in base al quale Intel ha pagato 1,5 miliardi di dollari per usare le tecnologie grafiche di NVIDIA.