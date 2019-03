NVIDIA Jetson Nano: la scheda da 99 dollari con IA

Nella cornice della GPU Technology Conference 2019, NVIDIA ha annunciato Jetson Nano. Si tratta di una scheda progettata in modo da costituire il cuore pulsante (e il cervello pensante) di dispositivo basati sull’intelligenza artificiale: robot e automi in generale, ma non solo. Sarà commercializzata al prezzo di 99 dollari, 109 euro da noi, con la distribuzione su scala globale che prenderà il via nel mese di giugno.

NVIDIA Jetson Nano

Le componenti in dotazione sono in grado di gestire algoritmi per compiere operazioni come il riconoscimento degli oggetti e persino la guida autonoma, senza dover fare affidamento all’esecuzione dei comandi sui server remoti di un’infrastruttura cloud. Un modulo dedicato a quello che viene definito Edge Computing in cui l’elaborazione avviene in locale, con le informazioni catturate da videocamere, microfoni o sensori che non lasciano mai il device. I benefici sono tangibili sia in termini di performance sia per quanto riguarda la sicurezza dei dati.

NVIDIA Jetson Nano permette lo sviluppo di milioni di nuovi piccoli sistemi IA economici a basso consumo energetico. Questo apre nuove strade alle applicazioni IoT integrate, tra cui NVR (Network Video Recorder) entry-level, robot domestici e portali intelligenti con piene capacità di analisi.

Annunciato anche un kit per sviluppatori, allo stesso prezzo, destinato a designer, ricercatori e appunto a chi desidera sperimentare un’applicazione pratica dei software creati. Garantito il pieno supporto a framework come TensorFlow, PyTorch, Caffe, Keras e MXNet.

A soli 70×45 mm, il modulo Jetson Nano è il più piccolo dispositivo Jetson. Questo sistema SOM (System on Module) pronto all’uso garantisce risultati straordinari in termini di implementazione dell’IA in dispositivi perimetrali in più settori, dalle smart city alla robotica.

JetBot e specifiche tecniche

Chi lo desidera può poi optare per JetBot, visibile nell’immagine qui sotto. Include una scheda Jetson Nano e uno chassis da robot contenente una batteria e motori. Tutto ciò che serve per realizzare un automa in grado di muoversi da solo. In questo caso la spesa sale a 250 dollari.

Concludiamo con l’elenco completo delle specifiche tecniche offerte da quello che possiamo definire un piccolo computer IA, così come riportate sul sito ufficiale.

GPU: architettura NVIDIA Maxwell con 128 core NVIDIA CUDA;

CPU: processore quad core ARM Cortex-A57 MPCore;

RAM: 4 GB LPDDR4 64-bit;

storage: 16 GB unità flash eMMC 5.1;

video: codifica 4K a 30 (H.264/H.265), decodifica 4K a 60 (H.264/H.265);

fotocamera: 12 vie (3×4 o 4×2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps);

connettività: Gigabit Ethernet;

display: HDMI 2.0 o DP1.2, eDP 1.4, DSI (1 x2) due simultanei;

UPHY: 1 x1/2/4 PCIE, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0;

I/O: 1x SDIO / 2x SPI / 6x I2C / 2x I2S / GPIOs;

dimensioni: 69,6×45 mm;

meccanica: connettore laterale a 260 pin.

Tutto questo con un consumo energetico ridotto a soli 5 W, requisito di fondamentale importanza se si considera la tipologia di dispositivi a cui è destinato Jetson Nano.