Nvidia potrebbe lanciare RTX 5070 e RTX 5060 Ti a marzo

Nuove indiscrezioni attualmente in circolo hanno rivelato che Nvidia potrebbe spostare la data di lancio di RTX 5070 e RTX 5060 Ti da fine febbraio a marzo, per via di una fornitura non ancora robusta. La fascia media dell’azienda è quella che interessa alla maggior parte dell’utenza di videogiocatori, nonché il bersaglio della concorrenza rappresentata da Intel e AMD. Quest’ultima è pronta a dare filo da torcere a queste soluzioni con la nuova serie RX 9000, che vedremo a marzo.

Nvidia: RTX 5070 e RTX 5060 Ti in arrivo a marzo

Nvidia RTX 5070, la quale sarà disponibile anche in versione Ti, con un chip più potente e più memoria video, rappresenta uno dei modelli di riferimento per la fascia di videogiocatori più comune, che permetterà di assicurare prestazioni più che adeguate nella maggior parte degli scenari. Mentre la versione più potente ha già una data ufficiale fissata per il 20 di febbraio, a partire da cui sarà disponibile all’acquisto, la versione base potrebbe subire un ritardo per via dell’hardware diverso su cui è basata.

Nello specifico, la RTX 5070 fa uso del processore grafico GB205, una GPU diversa e meno potente con dissipatore e disposizione degli integrati memoria rivisti, il che richiede risorse aggiuntive. Al tempo stesso, sempre secondo le voci, si fa anche menzione della RTX 5060 Ti, la quale dovrebbe far uso della GPU GB205 che condividerebbe lo stesso sistema di dissipazione della 5070 base.

Gamers and power users are eager to get the RTX 5090 and 5080, but chip supply constraints are causing shortages. Supply issues will likely push back mass production of the RTX 5070/5060 from the original Feb/Mar to Mar/Apr. Limited supply means these two cards will sell out… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 12, 2025

Mentre anche in precedenza ci si aspettava che Nvidia RTX 5060 Ti avrebbe potuto essere lanciata già a marzo, nuovi rumor provenienti dall’insider Ming-Chi Kuo prevedono un ulteriore ritardo anche per questo modello, che dovrebbe invece essere disponibile ad aprile. Ovviamente non è ancora stata fissata una data ufficiale, di conseguenza c’è sempre da prendere tali informazioni con le dovute pinze, in attesa di novità più concrete.

Non resta quindi che attendere le prossime settimane.