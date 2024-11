Nvidia pronta a lanciare i suoi processori ARM per PC

DigiTimes ha appena rivelato che il gigante tecnologico Nvidia prevede di presentare questo nuovo processore a settembre 2025, con un lancio commerciale previsto per marzo 2026. Si tratterebbe di una svolta strategica per l’azienda, nota soprattutto per le sue schede grafiche.

Nvidia starebbe sviluppando due versioni distinte: una piattaforma consumer progettata interamente in casa e un’altra, sviluppata in collaborazione con MediaTek, destinata al mercato professionale.

In arrivo i processori Nvidia per PC

Non sorprende che gli esperti del settore siano ottimisti sulle possibilità di successo di Nvidia. La sua posizione dominante nel campo delle GPU e la sua esperienza nell’intelligenza artificiale le danno un certo vantaggio. Anche l’esperienza acquisita con i processori Grace e i chip Tegra potrebbe rivelarsi decisiva.

Il momento inoltre, sembra particolarmente propizio. L’esclusiva di Qualcomm su Windows on ARM sta per terminare, aprendo la strada a nuovi operatori. Il 2025 quindi, si preannuncia un anno cruciale per il settore, con l’atteso arrivo dell’architettura Panther Lake di Intel e potenzialmente del prossimo Snapdragon di Qualcomm.

I chip di Nvidia potrebbero rivoluzionare il mercato dei PC

Le specifiche tecniche di questo nuovo chip rimangono un mistero. Tuttavia, gli analisti si aspettano che Nvidia sfrutti la sua esperienza grafica per offrire prestazioni elevate. La vera innovazione potrebbe risiedere nella progettazione dei core della CPU, che Nvidia svilupperà internamente anziché utilizzare i progetti standard di ARM.

La sfida più grande rimane la compatibilità del software, in particolare per i videogiochi. Tuttavia, lo stretto rapporto di Nvidia con gli sviluppatori potrebbe facilitare questa transizione. Questa iniziativa potrebbe anche rivoluzionare il mercato dei PC e delle console portatili.

Immaginiamo che questa strategia sia finalizzata a competere con Apple, che ha avuto un grande successo con i suoi chip M per i Mac. Nvidia sta anche cercando di offrire un’esperienza integrata simile su Windows. Non resta quindi che attendere il 2025 per scoprire se Nvidia riuscirà a ridefinire gli standard del settore PC, come ha fatto in altri campi.