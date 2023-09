Nvidia Shield TV è in SUPER OFFERTA su Amazon (-25%)

Nvidia Shield TV è un set top-box che permette di trasformare la tua TV in una Android TV completa di tutte le funzioni di streaming e intrattenimento. Oggi hai la grande occasione su Amazon di acquistarlo a soli 119,99 euro invece di 159,99. Ti spieghiamo come funziona.

Nvidia Shield TV: le caratteristiche tecniche

La Nvidia Shield TV ti offre l’HDR avanzato ispirato al cinema con Dolby Vision. Immagini realistiche e vivide, con luci fino a 40 volte più brillanti e neri 10 volte più scuri rispetto alle immagini standard. Sarai immerso in un mondo di dettagli straordinari, come mai prima d’ora.

Questo potente set top-bos supporta anche Dolby Atmos e Dolby Digital Plus, regalandoti un’esperienza audio surround avvolgente. Sarai al centro dell’azione con un audio nitido e coinvolgente, proprio come al cinema.

Grazie al processore NVIDIA Tegra X1+, la Nvidia Shield TV potenzia i tuoi contenuti video HD fino a 4K con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il risultato? Video più chiari e nitidi, con una qualità che sembra reale.

Il nuovo design compatto e discreto si integra perfettamente nel tuo centro di intrattenimento, eliminando l’ingombro dei cavi. Sarà una presenza elegante e funzionale nella tua casa.

Il nuovo telecomando è dotato di ricerca vocale, attivazione con movimento, pulsanti retroilluminati e blaster IR per controllare anche la tua TV. Inoltre, dispone di un localizzatore integrato per non perderlo mai di vista.

Controlla la tua Nvidia Shield TV senza mani grazie all’Assistente Google integrato. Basta un comando vocale per accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti.

Trasmetti le tue app preferite, le foto e i video direttamente dal tuo dispositivo mobile alla TV, rendendo la condivisione un gioco da ragazzi.

Se sei un appassionato di giochi, la Nvidia Shield TV offre un accesso a una vasta gamma di giochi su Google Play Games e GeForce NOW. Puoi goderti anche giochi AAA come Fortnite.

La Nvidia Shield TV è una console di intrattenimento completa che ti offre la migliore qualità video e audio, prestazioni elevate, un design elegante e molte funzionalità aggiuntive.

E ora, con il suo prezzo super vantaggioso su Amazon, è il momento perfetto per portare questa meraviglia tecnologica nella tua casa. Non farti sfuggire questa opportunità e acquista la Nvidia Shield TV oggi stesso per trasformare la tua esperienza di intrattenimento in qualcosa di straordinario.

