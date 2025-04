Nvidia tenta di risolvere l'instabilità: nuovo aggiornamento driver

Come ben sappiamo, Nvidia ha di recente dovuto affrontare degli importanti problemi di instabilità che hanno colpito i suoi driver e, in particolar modo, le nuove GPU della serie RTX 5000. Nonostante alcuni iniziali correttivi che erano già stati rilasciati, non si è riusciti a risolvere la situazione, motivo per cui l’azienda sta provando a liberarsi una volta per tutte di queste problematiche con un nuovo e importante aggiornamento dei driver.

Nvidia vuol sistemare una volta per tutte l’instabilità dei suoi driver rilasciando una nuova versione

Il nuovo driver, che riporta la versione 576.02 WHQL, è stato rilasciato per introdurre il supporto alla serie GeForce RTX 5060 Ti, ma non sembra ancora compatibile con la RTX 5060. Oltre a ciò, l’aggiornamento aggiunge un elenco di correzioni molto importante e lungo, che come ci può immaginare, si concentra principalmente sulla risoluzione dei recenti problemi di instabilità.

Numerosi aggiornamenti sono legati ai giochi e risolvono un principale problema di crash, altri malfunzionamenti con il G-Sync e l’implementazione del DLSS. Tuttavia, l’attenzione si concentra sui problemi generali, a cui sono state dedicate molte correzioni. Tra queste, NVIDIA ha incluso un aggiornamento per Windows 11 24H2 e una soluzione per il problema che causava la schermata nera, segnalato da molti utenti che riattivavano il PC dalla modalità sospensione.