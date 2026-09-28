 Oasis, attenzione alle truffe sui biglietti per i concerti 2027
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Oasis, attenzione alle truffe sui biglietti per i concerti 2027

Falsi codici di accesso e richieste di dati personali: come evitare le truffe che prendono di mira chi vuole vedere gli Oasis dal vivo.
Oasis, attenzione alle truffe sui biglietti per i concerti 2027
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Falsi codici di accesso e richieste di dati personali: come evitare le truffe che prendono di mira chi vuole vedere gli Oasis dal vivo.
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I fratelli Gallagher non hanno perso il loro smalto: il ritorno degli Oasis ha riportato le lancette dell’orologio indietro fino alla metà degli anni ’90, con il tour della reunion che ha fatto registrare il sold out ovunque. Non è una sorpresa che per i concerti del prossimo anno sia già partita la caccia ai biglietti: chi li vuole acquistare non deve fare i conti solo con i bagarini, ma anche con i cybercriminali.

Occhio alle truffe sui biglietti degli Oasis

Un comunicato condiviso dalla Polizia Postale avvisa di truffe che prendono di mira proprio i fan della band britannica. Considerata la forte richiesta, invece che vendere i ticket con un sistema classico, gli organizzatori hanno previsto una procedura in più passaggi: la registrazione al sito ufficiale, la selezione casuale tra gli iscritti, la ricezione del codice e infine l’acquisto vero e proprio.

Purtroppo, qualcuno ha pensato bene di provare a raggirare coloro che sono interessati inviando messaggi in cui si chiede un pagamento per rientrare nell’estrazione oppure di inserire i dati personali per poter saltare la fila.

Ecco quali sono i consigli forniti dalla Polizia Postale, per evitare brutte sorprese.

  • Il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile.
  • Se si riceve la mail, prima di andare avanti, è bene verificare che arrivi dall’indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni.
  • Attenzione ai possibili siti clone e non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email e messaggi sospetti.

Dunque, diffidare di qualsiasi comunicazione anche solo lontanamente sospetta. A ogni modo, è già troppo tardi per tentare la fortuna. Come si legge sul sito ufficiale della band le iscrizioni per i biglietti sono ora chiuse, sarà per la prossima volta, sempre che Liam e Noel non decidano di separarsi di nuovo.

Fonte: Polizia Postale

Pubblicato il 28 set 2026

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