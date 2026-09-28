Truecaller Scam Checker scopre le truffe da numeri e link

L’ultima evoluzione di Truecaller (ha superato i 500 milioni di utenti nel mondo) di cui abbiamo scritto su queste pagine è quella relativa a Family Protection, lanciata nel mese di aprile. Oggi tocca invece a Scam Checker, che come si può intuire già dal nome è un servizio che permette di identificare le truffe così da starne alla larga. È già raggiungibile online, accessibile da tutti gratuitamente, senza dover scaricare un’app o eseguire l’autenticazione.

Come funziona il nuovo Truecaller Scam Checker

Per effettuare un controllo è sufficiente inserire un numero di telefono o un qualsiasi indirizzo internet nel campo di ricerca, lo si può fare dal browser di un computer oppure da dispositivi mobile. L’analisi è condotta all’interno di un database alimentato dalla community degli utenti.

Prendiamo, ad esempio, la campagna di phishing che sta circolando in Italia e relativa ai falsi siti ACI per il pagamento del bollo auto, un tema particolarmente caldo in questo momento. Ecco cosa compare digitando il dominio acitalia[.]info messo online dai cybercriminali per far cadere le vittime nella trappola e allungare le mani sui loro dati o sulle loro carte di credito.

Truecaller Scam Checker riconosce il tentativo di truffa e lo segnala, mostrando alcune informazioni dettagliate sul sito come la tipologia di minaccia, il nome del proprietario e la data di creazione. Ufficialmente non è ancora attivo in tutto il mondo, ma come abbiamo appena dimostrato sembra già in grado di restituire un risultato affidabile anche da noi. Lo sviluppatore ne ha confermato il lancio inizialmente solo in India, per poi passare da altri territori come America Latina, Medio Oriente, Africa, Sud-est asiatico.

All’inizio dell’anno, abbiamo segnalato il lancio di un servizio simile e 100% italiano, il sito VerificaTruffa di Marco Camisani Calzolari, basato sull’intelligenza artificiale. È andato offline a pochi giorni dal debutto, a causa dei numerosi attacchi ricevuti.