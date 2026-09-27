TikTok e minori: multa nel Regno Unito, accordo in Alabama

TikTok ha accettato di pagare una sanzione di 12,7 milioni di sterline nel Regno Unito per la violazione della privacy dei minori. L’azienda cinese ha inoltre sottoscritto un accordo da 100 milioni di dollari con il Procuratore Generale dell’Alabama e promesso l’introduzione di misure per ridurre la dipendenza dal social network. Alcune sono simili a quelle “suggerite” da Meta.

Multa nel Regno Unito

L’Information Commissioner’s Office (ICO) del Regno Unito (equivalente al Garante della privacy italiano) aveva inflitto a TikTok una sanzione di 12,7 milioni di sterline (maggio 2023) per gravi violazione della legge sulla privacy, tra cui il trattamento illecito dei dati personali dei minori di 13 anni.

TikTok non ha effettuato controlli adeguati per individuare e rimuovere dalla piattaforma i minori di 13 anni e non ha fornito informazioni chiare sulle modalità di raccolta, utilizzo e condivisione dei dati. L’azienda cinese ha inoltre omesso di acquisire il consenso dei genitori, nonostante sapesse che i minori di 13 anni utilizzavano la piattaforma.

TikTok ha deciso di ritirare il ricorso, accettando quindi di pagare la sanzione. L’azienda ha inoltre ritirato il ricorso contro la richiesta di informazioni sull’uso dei dati degli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni per i suoi sistemi di suggerimenti. L’ICO può ora continuare l’indagine avviata a febbraio 2025.

Accordo in Alabama

Il Procuratore Generale dell’Alabama aveva accusato TikTok di sfruttare funzionalità che creano dipendenza per i minori e di ingannare i consumatori in merito alla sicurezza del social network.

L’azienda cinese ha sottoscritto un accordo extragiudiziale che prevede il pagamento di 100 milioni di dollari entro 45 giorni e altri 300 milioni di dollari, se non verranno apportate le modifiche promesse che garantiscono una maggiore sicurezza per i minori:

Limite di tempo giornaliero di due ore con strumenti di controllo parentale che consentono ai genitori di limitare ulteriormente il tempo trascorso dai figli su TikTok

Pause che interrompono l’esperienza degli adolescenti dopo 15 minuti di utilizzo continuo, e successivamente dopo 60 e 90 minuti, per limitare lo scorrimento infinito dei contenuti

Limitazioni all’accesso notturno (dalle 00:00 alle 06:00) e restrizioni su messaggistica e notifiche push durante la notte e l’orario scolastico

Misure rigorose per la verifica dell’età, al fine di accertare con maggiore efficacia l’età degli utenti più giovani

Disposizioni più severe per la moderazione dei contenuti, inclusi limiti alla visibilità degli account degli adolescenti per gli adulti e notifiche ai genitori in caso di interazioni sospette tra adolescenti e adulti

Divieto assoluto all’uso di filtri estetici da parte degli adolescenti

Feed predefinito non personalizzato per gli adolescenti

Strumenti di controllo parentale più efficaci e intuitivi

Alcune misure sono simili a quelle che dovrà implementare Meta. L’azienda di Menlo Park pagherà altri 5,3 miliardi di dollari se TikTok farà lo stesso.

A fine agosto, TikTok ha accettato di pagare 400 milioni di dollari al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per chiudere il procedimento legale avviato due anni fa con la denuncia per violazione della privacy dei minori. Indagini su argomenti simili sono state avviate da Ofcom e Commissione europea.