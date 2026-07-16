TikTok non protegge i minori: indagine nel Regno Unito

Ofcom (equivalente britannica dell’italiana AGCOM) ha avviato un’indagine dei confronti di TikTok per la violazione dell’Online Safety Act. L’azienda cinese non ha implementato le misure necessarie per proteggere i minori online, tra cui l’uso di un sistema efficace per la verifica dell’età. Circa un mese fa, TikTok è stata denunciata dal Procuratore Generale della Florida per aver consentito l’accesso ai minori di 14 anni.

TikTok non rispetta gli obblighi di legge

Circa due mesi fa, l’autorità del Regno Unito ha pubblicato un report che elenca le misure già attive e quelle promesse dalle piattaforme per rafforzare la protezione dei minori online. Una delle due aziende che non hanno ancora adottato tutte le misure obbligatorie è TikTok (l’altra è YouTube). Come anticipato, Ofcom ha avviato oggi un’indagine per la violazione dell’Online Safety Act.

La sezione 12 della legge, applicata dal 25 luglio 2025, prevede l’obbligo di utilizzare sistemi per impedire ai minori di accedere a contenuti dannosi e l’obbligo di implementare un sistema efficace per la verifica dell’età. In base alle valutazioni di Ofcom, i minori sono esposti a contenuti pericolosi su TikTok e il sistema usato dall’azienda cinese per stimare l’età non funziona correttamente.

L’autorità britannica pubblicherà un aggiornamento sull’indagine ad ottobre 2026. Se verranno confermate le violazioni, TikTok rischia una sanzione fino a 18 milioni di sterline o al 10% delle entrate globali annuali. Se l’azienda non implementerà le necessarie misure, Ofcom potrebbe chiedere un ordine del giudice per bloccare l’accesso alla piattaforma.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato:

Applichiamo rigorosamente le regole della piattaforma, basate sul parere di esperti, e tecnologie avanzate di inferenza dell’età, in linea con i principali concorrenti del settore. Negli otto anni trascorsi dal lancio di TikTok nel Regno Unito, abbiamo investito miliardi nella sicurezza della piattaforma. Siamo fiduciosi di rispettare gli obblighi previsti dall’Online Safety Act e collaboreremo con Ofcom per dimostrarlo.

Il governo del Regno Unito introdurrà il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni e restrizioni per gli utenti con età compresa tra 16 e 17 anni. La Commissione europea ha invece stabilito che le funzionalità di TikTok creano dipendenza.