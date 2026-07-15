Social media: nuove restrizioni per gli adolescenti in UK

Nonostante vari studi che dimostrano la scarsa efficacia dei divieti, il governo del Regno Unito prosegue nella sua battaglia contro i social media. Esattamente un mese dopo l’introduzione del ban per i minori di 16 anni sono state annunciate nuove restrizioni per gli adolescenti con età compresa tra 16 e 17 anni. Sono allo studio altre misure che riguardano i chatbot AI.

Coprifuoco e disattivazione dello scrolling

Al termine della ricerca che ha coinvolto 309 famiglie, il governo del Regno Unito ha deciso di introdurre il coprifuoco notturno dalla mezzanotte alle 6 del mattino. In questa fascia oraria, i ragazzi di 16 e 17 anni non potranno accedere ai social media.

I fornitori dei servizi dovranno inoltre disattivare per impostazione predefinita le funzionalità che possono creare dipendenza, come lo scrolling infinito, la riproduzione automatica dei video e i feed che propongono continuamente contenuti personalizzati. Sono in pratica le stesse funzionalità che Meta dovrà disattivare per evitare sanzioni da parte della Commissione europea.

Il governo specifica però che le impostazioni potranno essere cambiate. Il divieto di accesso per i minori di 16 anni e le nuove restrizioni dovrebbero essere approvate dal Parlamento entro fine anno in modo da essere applicate a partire dalla primavera 2027. Un sondaggio commissionato a BMG Research conferma che molti utenti con età compresa tra 11 e 17 anni cerca di aggirare la verifica dell’età con vari metodi, tra cui l’uso di VPN.

Il governo presenterà anche un pacchetto di misure che riguardano i chatbot AI. Verrà consigliata una pausa per i minori di 18 anni per incoraggiare abitudini online più salutari e probabilmente verranno vietati i chatbot che rappresentano un pericolo per la salute mentale dei minori.

Il Regno Unito ha preso come esempio la legge australiana. Il Primo Ministro Anthony Albanese ha annunciato che la sanzione per le violazioni verranno raddoppiate. La Commissione europea presenterà invece una proposta per vietare l’accesso ai social media ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori.