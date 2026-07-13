Social media: proposta di ban per under 13 in Europa

Durante la conferenza stampa di oggi, Ursula von der Leyen ha illustrato i risultati del report sulla sicurezza online dei minori scritto da un gruppo di esperti. La Presidente della Commissione europea ha dichiarato che, dopo l’estate, verrà presentata una proposta di legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori.

Restrizioni per fasce di età

Durante un summit a Copenaghen, la Presidente della Commissione europea aveva confermato l’istituzione di un gruppo di esperti sulla sicurezza online dei minori e che una proposta di legge sarebbe stata presentata entro l’estate. I risultati del report sono stati illustrati oggi, quindi la proposta verrà presentata dopo l’estate (non prima di metà settembre).

Ursula von der Leyen ha dichiarato che, in base al sondaggio Eurobarometro, il 63% degli europei vogliono norme che limitino l’accesso dei minori ai social media. Esiste quindi un ampio consenso sulla necessità di stabilire un’età minima, in quanto sono noti i danni causati dai social media, tra cui insonnia, depressione, ansia, cyberbullismo, esposizione a contenuti dannosi.

Le aziende devono dimostrare che i loro servizi sono sicuri. Il Digital Services Act impone la rimozione di contenuti pericolosi e l’eliminazione delle funzionalità che creano dipendenza. Meta ha violato la legge con Facebook e Instagram, così come TikTok.

La Presidente ha inoltre confermato che verrà presentata una proposta di legge per limitare l’accesso ai social media in base all’età degli utenti. Divieto assoluto per i minori di 3 anni. L’accesso per minori di 13 anni sarà possibile solo con il consenso dei genitori e per una durata limitata.

Prima è necessario però definire chiaramente le categorie delle piattaforme. Anche se la maggioranza sono social media dovrebbero essere considerati anche altri servizi. L’accesso avverrà quindi in maniera graduale in base all’intervallo di età. La Commissione europea ha sviluppato un’app per la verifica (in Italia sarà disponibile tramite IT-Wallet), ma bisognerà valutare sul campo la sua efficacia (potrebbe essere introdotto anche il ban delle VPN).