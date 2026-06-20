TikTok permette accesso ai minori: denuncia in Florida

Dopo OpenAI, il Procuratore Generale della Florida (James Uthmeier) ha denunciato anche TikTok. L’azienda cinese avrebbe violato la legge statale che protegge i minori online in vigore dal 1 gennaio 2025. La seconda accusa riguarda le affermazioni false sulla sicurezza della piattaforma.

Vietata l’iscrizione ai minori di 14 anni

La legge, nota come House Bill 3 (HB3), è stata approvata a marzo 2024 ed è in vigore dal 1 gennaio 2025. Un giudice aveva sospeso la sua applicazione perché considerata incostituzionale, ma la sospensione è stata revocata in appello in attesa della sentenza di merito.

Il Procuratore Generale della Florida ha denunciato TikTok perché consente la creazione di account ai bambini con età inferiore ai 14 anni e ai ragazzi di 15-16 anni senza il consenso dei genitori. L’azienda cinese ha pertanto violato la legge HB3.

Nella denuncia è inoltre scritto che TikTok inganna i genitori sulla sicurezza e l’adeguatezza dei contenuti mostrati ai loro figli. L’app sugli store di Apple e Google viene indicata come adatta agli utenti con almeno 13 anni e dichiara che contenuti sessuali, droga, linguaggio volgare, autolesionismo/suicidio e disturbi alimentari sono poco frequenti.

Il Procuratore afferma che tale affermazione è falsa, in quanti questi contenuti sono numerosi e spesso mostrati con dettagli espliciti. Ciò rappresenta una violazione del Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act. TikTok avrebbe infine implementato funzionalità che creano comportamenti di dipendenza e problemi per la salute mentale.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato: