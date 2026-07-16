DMA: Commissione UE annuncia due nuovi obblighi per Google

Come anticipato oggi, la Commissione europea ha pubblicato due decisioni che impongono a Google di garantire a terzi l’accesso alle stesse funzionalità di Android usate da Gemini e ai dati del motore di ricerca. Questi obblighi sono legalmente vincolanti, quindi l’azienda di Mountain View deve rispettarli per evitare sanzioni sulla base del Digital Markets Act (DMA).

Interoperabilità AI su Android

La Commissione europea scrive che attualmente gli assistenti AI di terze parti hanno un accesso limitato alle funzionalità di Android, quindi non competono sullo stesso piano di Gemini. I concorrenti di Google non possono offrire servizi innovativi, per cui sono meno attraenti per il 60% degli utenti europei che usa un dispositivo Android.

La decisione odierna garantirà che gli utenti possano attivare il loro assistente AI preferito tramite comandi vocali e usarli per eseguire azioni nelle app per loro conto (ad esempio per prenotare un taxi). Le misure imposte a Google includono solide garanzie per il rispetto della privacy e la sicurezza. L’elenco completo è disponibile in questa pagina.

Accesso ai dati di Google Search

La seconda decisione impone l’obbligo per Google di condividere i dati di Search con altri motori di ricerca, in modo da creare condizioni di maggiore parità e promuovere servizi innovativi. Questi dati di ricerca devono essere condivisi anche con i chatbot AI di terze parti.

La condivisione deve prevede però l’anonimizzazione dei dati. Google può valutare se ciò comporti seri rischi per la sicurezza e la privacy. L’azienda di Mountain View può stabilire un prezzo per la condivisione dei dati, ma deve essere equo, ragionevole e non discriminatorio. Tutti i dettagli sono elencati in questa pagina.

Google dovrà condividere i dati di ricerca a partire da gennaio 2027. L’interoperabilità AI dovrà essere garantita a partire da luglio 2027 con Android 18.

Risposta di Google

Google ha quasi contemporaneamente pubblicato un post sul blog ufficiale per ribadire quanto già evidenziato a fine giugno: