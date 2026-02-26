 VerificaTruffa è il nuovo tool AI per riconoscere i raggiri (test)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VerificaTruffa è il nuovo tool AI per riconoscere i raggiri (test)

Abbiamo messo alla prova VerificaTruffa, il nuovo strumento online e AI lanciato da Marco Camisani Calzolari per riconoscere i raggiri.
VerificaTruffa è il nuovo tool AI per riconoscere i raggiri (test)
Sicurezza Business AI
Abbiamo messo alla prova VerificaTruffa, il nuovo strumento online e AI lanciato da Marco Camisani Calzolari per riconoscere i raggiri.
Google AI Studio

Capita ormai quasi ogni giorno di ricevere un messaggio sospetto: via email, SMS o su WhatsApp. Un’offerta troppo vantaggiosa per essere vera, l’avviso che richiede un pagamento urgente o la richiesta di invio dei dati personali. Un occhio attento e allenato ha più probabilità di riconoscere un tentato raggiro, ma le tecniche impiegate dai criminali sono sempre più raffinate, non a caso a volte ci casca anche chi non lo avresti mai detto. Oggi segnaliamo (e mettiamo alla prova) un nuovo strumento che può tornare utile per evitare di cadere nella trappola: si chiama VerificaTruffa ed è disponibile all’indirizzo verificatruffa.it.

Cos’è e come funziona VerificaTruffa

È un progetto messo in campo da Marco Camisani Calzolari, forse il volto più noto della cybersecurity italiana. Si presenta come un’interfaccia web in cui incollare il testo ricevuto o caricare uno screenshot. Promette di effettuare l’analisi in pochi secondi, con l’impiego dell’intelligenza artificiale, restituendo un risultato affidabile.

Come funziona lo strumento online VerificaTruffa

Lo abbiamo messo alla prova. Prendiamo ad esempio la truffa del Centro Unico Primario che circola con insistenza da un paio di mesi, incolliamo il testo e vediamo come va. Dopo una decina di secondi, questo è il responso.

VerificaTruffa indica una possibilità elevata che si tratti di un raggiro

Ci ha preso. Indica un rischio alto e fornisce dettagli sulla tipologia di truffa. L’obiettivo dei criminali è proprio quello di far chiamare un numero con prefisso 893 a tariffazione elevata, così da spennare la vittima. Ci sono anche dettagli sui segnali di allarme rilevati, link agli articoli online che ne parlano e consigli su cosa fare.

VerificaTruffa consiglia cosa fare in caso di tentato raggiro

Facciamo un altro tentativo, questa volta caricando lo screenshot dello stesso messaggio sospetto.

Test con screenshot per VerificaTruffa

Restituisce un risultato simile, ma non uguale: rischio alto (80%), tre segnali di allarme (invece di quattro) e stessi suggerimenti per proteggersi.

L'esito dell'analisi di VerificaTruffa su uno screenshot

E se invece incolliamo il testo di un messaggio legittimo? Anche in questo caso ci ha preso. Abbiamo provato con un promemoria inviato da un’azienda sanitaria locale per ricordare un appuntamento programmato.

Ultimo test per VerificaTruffa, questa volta con un messaggio legittimo

La nostra valutazione è positiva, vale la pena fare un controllo in caso di sospetto. VerificaTruffa è uno strumento gratuito e senza pubblicità, al momento accessibile solo via web. Camisani Calzolari ci ha fatto sapere di essere al lavoro per renderlo anche un’applicazione. Volendo è possibile sostenere il progetto con una donazione.

Fonte: VerificaTruffa

Pubblicato il 26 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito

Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito
Quick Cut di Adobe Firefly taglia e monta i video con l'AI

Quick Cut di Adobe Firefly taglia e monta i video con l'AI
Gemini può ordinare la cena al posto nostro su Android

Gemini può ordinare la cena al posto nostro su Android
Simulazione di guerra: chatbot scelgono armi nucleari

Simulazione di guerra: chatbot scelgono armi nucleari
Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito

Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito
Quick Cut di Adobe Firefly taglia e monta i video con l'AI

Quick Cut di Adobe Firefly taglia e monta i video con l'AI
Gemini può ordinare la cena al posto nostro su Android

Gemini può ordinare la cena al posto nostro su Android
Simulazione di guerra: chatbot scelgono armi nucleari

Simulazione di guerra: chatbot scelgono armi nucleari
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
26 feb 2026
Link copiato negli appunti