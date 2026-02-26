VerificaTruffa è il nuovo tool AI per riconoscere i raggiri (test)

Capita ormai quasi ogni giorno di ricevere un messaggio sospetto: via email, SMS o su WhatsApp. Un’offerta troppo vantaggiosa per essere vera, l’avviso che richiede un pagamento urgente o la richiesta di invio dei dati personali. Un occhio attento e allenato ha più probabilità di riconoscere un tentato raggiro, ma le tecniche impiegate dai criminali sono sempre più raffinate, non a caso a volte ci casca anche chi non lo avresti mai detto. Oggi segnaliamo (e mettiamo alla prova) un nuovo strumento che può tornare utile per evitare di cadere nella trappola: si chiama VerificaTruffa ed è disponibile all’indirizzo verificatruffa.it.

Cos’è e come funziona VerificaTruffa

È un progetto messo in campo da Marco Camisani Calzolari, forse il volto più noto della cybersecurity italiana. Si presenta come un’interfaccia web in cui incollare il testo ricevuto o caricare uno screenshot. Promette di effettuare l’analisi in pochi secondi, con l’impiego dell’intelligenza artificiale, restituendo un risultato affidabile.

Lo abbiamo messo alla prova. Prendiamo ad esempio la truffa del Centro Unico Primario che circola con insistenza da un paio di mesi, incolliamo il testo e vediamo come va. Dopo una decina di secondi, questo è il responso.

Ci ha preso. Indica un rischio alto e fornisce dettagli sulla tipologia di truffa. L’obiettivo dei criminali è proprio quello di far chiamare un numero con prefisso 893 a tariffazione elevata, così da spennare la vittima. Ci sono anche dettagli sui segnali di allarme rilevati, link agli articoli online che ne parlano e consigli su cosa fare.

Facciamo un altro tentativo, questa volta caricando lo screenshot dello stesso messaggio sospetto.

Restituisce un risultato simile, ma non uguale: rischio alto (80%), tre segnali di allarme (invece di quattro) e stessi suggerimenti per proteggersi.

E se invece incolliamo il testo di un messaggio legittimo? Anche in questo caso ci ha preso. Abbiamo provato con un promemoria inviato da un’azienda sanitaria locale per ricordare un appuntamento programmato.

La nostra valutazione è positiva, vale la pena fare un controllo in caso di sospetto. VerificaTruffa è uno strumento gratuito e senza pubblicità, al momento accessibile solo via web. Camisani Calzolari ci ha fatto sapere di essere al lavoro per renderlo anche un’applicazione. Volendo è possibile sostenere il progetto con una donazione.