Se è successo a Galeazzi, può succedere a tutti

Il video che non avrei mai voluto fare . Si apre così il filmato su Instagram in cui Andrea Galeazzi spiega la sua disavventura. Mi hanno clonato la mail, sono entrati nel mio Google, l’han bucato . La dinamica è la solita: credenziali sottratte, account compromesso e sfruttamento di un nome conosciuto per diffondere truffe da parte dei criminali.

Bucato l’account Google di Andrea Galeazzi

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, il suo canale YouTube risulta disattivo. È merito dell’intervento (piuttosto celere a dire il vero) di Google, sollecitato dal creator stesso: Ho già segnalato a Google, stanno già bloccando i miei account . Prima del blocco, gli autori della violazione sono comunque riusciti a mettere online una live su Bitcoin e strategie di investimento, il solito trappolone.

Se vi arrivano mail […] non sono io, non ho più accesso alla mia email […] non so cosa esce, cosa entra . A Galeazzi va riconosciuto il merito di averci messo la faccia, di aver raccontato la propria disavventura senza filtri, senza nascondersi dietro giri di parole e non facendo finta di nulla spesando che tutto passi inosservato. Sostanzialmente è colpa mia , Mi hanno rubato l’account .

Ne esce a testa alta: ha ritenuto prioritario avvisare tutti dei potenziali rischi derivanti dalla violazione e ci ha dimostrato che può accadere a tutti, ma proprio a tutti.