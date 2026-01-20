Se è successo a Galeazzi, può succedere a tutti

Il video che non avrei mai voluto fare. Si apre così il filmato su Instagram in cui Andrea Galeazzi spiega la sua disavventura.
Mi hanno clonato la mail, sono entrati nel mio Google, l’han bucato. La dinamica è la solita: credenziali sottratte, account compromesso e sfruttamento di un nome conosciuto per diffondere truffe da parte dei criminali.
Bucato l’account Google di Andrea Galeazzi
Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, il suo canale YouTube risulta disattivo. È merito dell’intervento (piuttosto celere a dire il vero) di Google, sollecitato dal creator stesso:
Ho già segnalato a Google, stanno già bloccando i miei account. Prima del blocco, gli autori della violazione sono comunque riusciti a mettere online una live su Bitcoin e strategie di investimento, il solito trappolone.
Se vi arrivano mail […] non sono io, non ho più accesso alla mia email […] non so cosa esce, cosa entra. A Galeazzi va riconosciuto il merito di averci messo la faccia, di aver raccontato la propria disavventura senza filtri, senza nascondersi dietro giri di parole e non facendo finta di nulla spesando che tutto passi inosservato.
Sostanzialmente è colpa mia,
Mi hanno rubato l’account.
Ne esce a testa alta: ha ritenuto prioritario avvisare tutti dei potenziali rischi derivanti dalla violazione e ci ha dimostrato che può accadere a tutti, ma proprio a tutti.