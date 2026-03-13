 Truffe telefoniche: così Truecaller vuol proteggere tutta la famiglia
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Truffe telefoniche: così Truecaller vuol proteggere tutta la famiglia

Family Protection di Truecaller debutta in tutto il mondo dopo i test iniziali: avvisa i familiari quando arriva una chiamata sospetta.
Truffe telefoniche: così Truecaller vuol proteggere tutta la famiglia
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Family Protection di Truecaller debutta in tutto il mondo dopo i test iniziali: avvisa i familiari quando arriva una chiamata sospetta.
Truecaller

Test superati, la caratteristica Family Protection di Truecaller ha raccolto feedback positivi ed è pronta per esordire in tutto il mondo. È stata lanciata inizialmente a dicembre in alcuni paesi e ora, come previsto, prende il via il rollout globale arrivando a interessare anche l’Italia. Come si può intuire dal nome è pensata per proteggere dalle truffe tutta la famiglia, adottando un approccio particolare.

Truecaller porta Family Protection in tutto il mondo

Funziona in modo tutto sommato semplice. Come prima cosa è necessario impostare un gruppo in cui inserire fino a cinque membri, immaginiamo ad esempio i genitori e i figli. Dopodiché, uno di questi (quello tecnologicamente più sgamato) dev’essere indicato come amministratore: è colui che vedrà comparire sul suo smartphone avvisi in tempo reale quando gli altri riceveranno chiamate spam o sospette, potendo così agire al posto loro, eventualmente riagganciando se hanno già risposto oppure rifiutandole. Il tempismo e la prontezza di riflessi sono essenziali.

La funzionalità Family Protection di Truecaller

Una funzionalità di questo tipo può tornare utile, ad esempio, quando la potenziale vittima è presa di mira da una truffa in cui i criminali tentano di impersonare un familiare. Un raggiro di questo tipo molto diffuso è quello in cui i malintenzionati telefonano comunicando un incidente in realtà mai avvenuto e chiedendo una somma di denaro in cambio di soccorso o altro genere di aiuto. A volte si fingono amici, altre volte forze dell’ordine alla ricerca di una cauzione per evitare l’arresto.

La funzionalità Family Protection di Truecaller

Truecaller ha appena comunicato di aver superato i 4 milioni di abbonati, circa l’1% dei suoi oltre 450 milioni di utenti a livello globale. Nel 2025 afferma di aver fermato 68 miliardi di chiamate spam e identificato 179 miliardi di frodi, superando il miliardo di download con le applicazioni per Android e iOS. L’accesso a Family Protection è incluso nella sottoscrizione che in Italia costa 3,99 euro al mese oppure 25,90 euro all’anno.

Fonte: TechCrunch

Pubblicato il 13 mar 2026

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