Truecaller: protezione familiare contro le truffe

Truecaller ha annunciato un’altra funzionalità che garantisce la sicurezza agli utenti. Family Protection permette di creare un gruppo di utenti fidati che ricevono una protezione contro truffe e chiamate indesiderate. La gestione viene affidata ad un membro del gruppo che svolge il ruolo di amministratore. Su Android sono disponibili opzioni aggiuntive.

Protezione familiare con Truecaller

Truecaller è una delle app più utilizzate al mondo (oltre 450 milioni di utenti attivi al mese) per l’identificazione del chiamante. Può inoltre rilevare e bloccare chiamate indesiderate e messaggi di spam. Da alcuni anni sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire una protezione più efficace, in particolare contro i tentativi di frode.

Come ben sanno anche gli utenti italiani, le chiamate dai call center illegali continuano a arrivare, nonostante le recenti misure anti-spoofing. In alcuni casi si tratta di vere e proprie organizzazioni criminali che cercano di ingannare l’utente tramite smishing o vishing e rubare dati personali, incluse le credenziali degli account bancari.

La nuova funzionalità Family Protection consente agli utenti più esperti di gestire la protezione dell’intera famiglia. È possibile creare un gruppo che include fino a cinque membri. Uno di essi viene scelto come amministratore e può impostare il livello di protezione e gestire la blocklist (elenco di numeri telefonici bloccati).

Su Android sono disponibili opzioni supplementari. L’amministratore può ricevere avvisi relativi a sospette chiamate truffa ricevute dagli altri componenti della famiglia e interrompere le chiamate da remoto. Può inoltre vedere alcune informazioni sul dispositivo, come il livello della batteria.

Family Protection è una funzionalità gratuita. Esiste anche una versione a pagamento (senza pubblicità), denominata Truecaller Premium Family, che offre blocco avanzato dello spam e delle chiamate provenienti da numeri telefonici ad alto rischio.

La funzionalità è al momento disponibile in anteprima in quattro paesi: Svezia, Cile, Malaysia e Kenya. Nel corso del primo trimestre 2026 arriverà in India e altri paesi, tra cui l’Italia.