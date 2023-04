Truecaller: Fraud Protection per bloccare lo smishing

Truecaller è una delle soluzioni più efficaci contro le chiamate indesiderate, in quanto può rilevare e bloccare automaticamente gli spammer. Visto l’aumento delle truffe effettuate tramite smishing, la software house svedese ha annunciato la nuova funzionalità Fraud Protection che usa l’intelligenza artificiale per riconoscere i messaggi fraudolenti. Le notifiche sfruttano un’altra novità, ovvero Message ID.

Truecaller blocca lo smishing

Come ha evidenziato anche il Garante della privacy, lo smishing è simile al phishing. Cambia solo il mezzo usato per ingannare gli utenti: SMS o messaggistica, invece di email. All’interno del testo è presente un link che porta ad un sito fasullo, in cui l’ignara vittima inserisce le credenziali di login oppure i dati della carta di credito. Il mittente sembra affidabile (ad esempio una banca), quindi si può cadere facilmente in trappola.

La funzionalità Fraud Protection, inizialmente disponibile in India, sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare gli SMS pericolosi. Link e numeri di telefono vengono disattivati per prevenire clic accidentali. Vengono nuovamente attivati solo se l’utente indica il messaggio come sicuro.

La notifica che indica il pericolo è di colore rosso e rimane visibile finché l’utente non la cancella manualmente. Ovviamente verranno bloccati tutti i futuri messaggi ricevuti dallo stesso mittente. Chiaramente, la funzionalità protegge l’utente solo se Truecaller viene impostata come app predefinita per i messaggi. La funzionalità Message ID consente inoltre di ricevere una notifica di colore verde per i mittenti verificati (oltre 1.900 aziende e agenzie governative).

Come detto, Fraud Protection è inizialmente disponibile in India, dove ci sono oltre 100 milioni di utenti e oltre 2.000 truffatori identificati. Nelle prossime settimane arriverà negli altri paesi.