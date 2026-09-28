NordVPN, al via una nuova offerta speciale con sconti fino al 75%

Se si sta valutando la sottoscrizione di una VPN per una maggiore privacy online, segnaliamo la nuova offerta speciale di NordVPN, grazie alla quale è possibile beneficiare di uno sconto fino al 75% sui piani della durata di due anni. I prezzi partono da 3,49 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo.

Con il servizio di rete privata virtuale promosso da NordVPN è possibile cambiare il proprio IP e navigare in modo privata, usare una connessione Internet crittografata e stabile, nonché assicurarsi un servizio che non tiene traccia della propria attività sul web e verificato in modo indipendente.

Ecco i prezzi dei piani di due anni di NordVPN scontati:

3,49 euro al mese per due anni più 3 mesi extra per il piano Base : importo complessivo di 94,23 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 139,08 euro l’anno

: importo complessivo di 94,23 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 139,08 euro l’anno 4,49 euro al mese per due anni più 3 mesi extra per il piano Completo : importo complessivo di 121,23 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 219,48 euro l’anno

: importo complessivo di 121,23 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 219,48 euro l’anno 8,49 euro al mese per due anni più 3 mesi extra per il piano Ultimate Max: importo complessivo di 229,23 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 338,28 euro l’anno

Ciascun piano di NordVPN include la stessa VPN e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto. È disponibile anche l’annullamento del rinnovo automatico, tramite il login al proprio Nord Account: in seguito sarà possibile usufruire del servizio fino al termine dell’abbonamento in corso.