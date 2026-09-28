 NordVPN, al via una nuova offerta speciale con sconti fino al 75%
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NordVPN, al via una nuova offerta speciale con sconti fino al 75%

I piani della durata di due anni di NordVPN partono da 3,49 euro al mese nell'ambito della nuova promozione.
NordVPN, al via una nuova offerta speciale con sconti fino al 75%
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I piani della durata di due anni di NordVPN partono da 3,49 euro al mese nell'ambito della nuova promozione.
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Se si sta valutando la sottoscrizione di una VPN per una maggiore privacy online, segnaliamo la nuova offerta speciale di NordVPN, grazie alla quale è possibile beneficiare di uno sconto fino al 75% sui piani della durata di due anni. I prezzi partono da 3,49 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo.

Con il servizio di rete privata virtuale promosso da NordVPN è possibile cambiare il proprio IP e navigare in modo privata, usare una connessione Internet crittografata e stabile, nonché assicurarsi un servizio che non tiene traccia della propria attività sul web e verificato in modo indipendente.

Pagina piani 2 anni offerta NordVPN

nordvpn offerta

Ecco i prezzi dei piani di due anni di NordVPN scontati:

  • 3,49 euro al mese per due anni più 3 mesi extra per il piano Base: importo complessivo di 94,23 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 139,08 euro l’anno
  • 4,49 euro al mese per due anni più 3 mesi extra per il piano Completo: importo complessivo di 121,23 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 219,48 euro l’anno
  • 8,49 euro al mese per due anni più 3 mesi extra per il piano Ultimate Max: importo complessivo di 229,23 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 338,28 euro l’anno

Ciascun piano di NordVPN include la stessa VPN e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto. È disponibile anche l’annullamento del rinnovo automatico, tramite il login al proprio Nord Account: in seguito sarà possibile usufruire del servizio fino al termine dell’abbonamento in corso.

Pagina piani 2 anni offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
28 set 2026
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