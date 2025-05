Occasione Amazon per il monitor MSI da 24" FHD, ora a soli 80€

Se devi acquistare un nuovo monitor per la tua postazione di lavoro oppure da utilizzare nel quotidiano per svago e tasks comuni, il modello MSI da 24″ è quello che fa al caso tuo. Ottimo sotto tutti i punti di vista e con risoluzione FHD così da puntare anche ad una qualità ottima. Ora è disponibile in offerta lampo su Amazon quindi non perdere tempo e approfitta dello sconto del 38% con cui il prezzo va da 129,99 euro a soli 79,99 euro. Le scorte sono limitatissime.

MSI Pro, il monitor da 24″ da non farsi scappare

È un monitor semplice ma di tutto rispetto il modello MSI Pro MP243X. Con un design moderno e che occupa poco spazio sulla scrivania, si adatta ad ogni genere di utilizzo ed è perfetto sia per navigare online e godersi qualche contenuto in streaming che per lavorare comodamente da casa. Il Puoi optare sia per l’utilizzo del piede che per il fissaggio a muro grazie al VESA predisposto sul pannello posteriore.

Il pannello da 24 pollici è IPS e vanta una risoluzione Full HD che rende ogni dettagli nitido e ben visibile. Grazie a tecnologie accessorie come l’Eye friendly e il FreeSync la qualità è ancora più amplificata senza dimenticare che anche il refresh rate è ottimo con un valore di 100Hz. Colori vividi, ben luminoso e tempi di risposta pari a 1Ms. Anche se non collaudato per questo scopo, se ami svagare con qualche titolo gaming regge il gioco senza problemi. Altro valore aggiunto del prodotto sono gli altoparlanti integrati che ti consentono di usufruire di un audio intenso senza dover fare secondi acquisti. Sul retro, infine, trovi sia attacchi HDMI che DisplayPort.

A soli 79,99 euro invece di 129,99 euro su Amazon, il monitor MSI Pro da 24 pollici è quello da acquistare al volo. Approfitta dello sconto del 38% e completa l’acquisto.