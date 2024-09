Occasione HISENSE, lavatrice 7kg con carica frontale, 1200rpm (269€)

Se ti serve una lavatrice nuova, non sprecare questa occasione. Il modello WFVB7012EM di Hisense da 7 kg con carica frontale e centrifuga da 1200 rpm è in promozione. Prezzo piccolissimo per un dispositivo con 15 programmi preimpostati e funzione vapore al suo interno. Proprio su Amazon lo sconto del 21% che te la fa portare a casa a soli 269 euro con un click. Collegati e aggiungila al tuo carrello.

Lavatrice Hisense: bucato così pulito da sembrare nuovo

I prodotti Hisense sono spettacolari. Costano poco ma funzionano alla grande. Quindi se ti serve una nuova lavatrice non fare a meno del modello WFVB7012EM. Con tutto al suo interno, ti consente di smaltire il bucato sporco con facilità e senza dover mai ripetere un lavaggio.

In particolar modo, questa lavatrice ha una capienza da 7KG con carica frontale. Punti saliente sono:

15 programmi per lavaggi dedicati ad ogni esigenza;

per lavaggi dedicati ad ogni esigenza; partenza ritardata;

blocco per la sicurezza dei bambini;

funzione vapore ;

; funzione per la pulizia del cestello.

Con la manopola scegli quello che ti interessa e gestisci le varie impostazione attraverso il display LED comodo e pratico da consultare. Conta che hai a disposizione una centrifuga fino a 1200 rpm per panni ben strizzati e pronti per essere asciugati in un battibaleno.

Lo sconto da non perdere su Amazon

Non sprecare l’occasione di acquistare la tua lavatrice Hisense a soli 269 euro con sconto del 21% ora in corso su Amazon. Collegati e completa l’acquisto. Puoi pagare in una sola soluzione o scegliere il finanziamento a tasso zero di Cofidis. Sempre in pagina puoi optare per il ritiro dell’usato senza alcun costo aggiuntivo. Se invece sei interessato all’istallazione dell’elettrodomestico hai vari opzioni a disposizione a partire da 10€.

Le spedizioni sono completamente gratuite in tutta Italia con un semplice abbonamento Amazon prime attivo sul tuo account.