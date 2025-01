Occasione Smart TV LG 32" FHD: 40% di sconto su Amazon

La Smart TV LG 32LQ63006LA con pannello da 32 pollici e risoluzione Full HD è disponibile su Amazon a soli 193,99 euro invece di 319, grazie al 40% di sconto attivo sul prezzo di listino. Una fantastica opportunità per una piccola TV ideale da posizionare in una stanza secondaria o in un piccolo appartamento e che include tante funzioni di ultima generazione.

Smart TV LG 32″ Full HD: funziona anche con il cloud gaming

Una Smart TV piccola che però non delude dal punto di vista della qualità, con uno splendido schermo Full HD da 32 pollici gestito dal processore α5 Gen 5 con AI che ottimizza audio e immagini, e delle funzionalità, vista la presenza del sistema operativo webOS 22 con cui accedere a piattaforme come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN e molte altre ancora.

Un sistema così ricco che supporta anche il Cloud Gaming con la presenza delle app ufficiali di Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW: ti basta avere un abbonamento e un controller bluetooth compatibile per iniziare a giocare ai tuoi titoli preferiti senza avere bisogno di una console o di un PC.

Altra chicca sorprendente per una Smart TV di queste dimensioni è la funzionalità Sports Alert con cui ricevere informazioni aggiornate sui risultati delle tue squadre del cuore, anche mentre guardi altro. Infine, la compatibilità con Google Home e Alexa la rende persino compatibile con i comandi vocali.

Insomma, a questa Smart TV LG da 32 pollici non manca niente: acquistala adesso a soli 193,99 euro.