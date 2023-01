TV 4K smart Hisense da 43 pollici: sconto 250€

Ora che il nuovo digitale terrestre è una realtà con la quale tutti dobbiamo necessariamente fare i conti, molti si trovano nella condizione di acquistare un nuovo televisore con supporto garantito alla tecnologia più evoluta. Qui è dove consigliamo il modello Hisense 43E78HQ, con pannello da 43 pollici e risoluzione 4K: oggi si trova in sconto di 250 euro su Amazon, a prezzo stracciato.

Hisense 43E78HQ: occasione Amazon sulla TV 4K

Dotato di una piattaforma smart per l’accesso a tutte le piattaforme di streaming senza richiedere altri dispositivi, integra anche la possibilità di interagire con Alexa e Assistente Google mediante comandi vocali, grazie al microfono presente sul telecomando. Non mancano nemmeno Wi-Fi e un impianto stereo che rende superflua la connessione a soundbar o altoparlanti esterni. Per tutti gli altri dettagli puoi dar riferimento alla descrizione completa del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il televisore Hisense 43E78HQ al prezzo finale di soli 299 euro invece di 549 euro come da listino, approfittando dello sconto Amazon da 250 euro.

Se lo ordini subito lo riceverai direttamente a casa entro un paio di giorni: la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

