Oclean W10 e F1: idropulsore e spazzolino elettrico ad un prezzo super

L’igiene orale quotidiana è importante e per fortuna la tecnologia moderna ci viene in soccorso con oggetti che offrono un livello di pulizia superiore rispetto al tradizionale spazzolino da denti. È quello che ti propone Oclean che, grazie ad un’offerta eccezionale, ti permette di acquistare l’ idropulsore W10 e lo spazzolino elettrico F1 a prezzi veramente eccezionali.

Entrambi i dispositivi sono stati progettati dagli esperti dal marchio specializzato in igiene orale, con apparecchi di ultima generazione dotati delle più recenti tecnologie per assicurarti un’esperienza di pulizia profonda e facile da usare.

Oclean W10 e F1: perché usare idropulsore e spazzolino elettrico insieme per la propria igiene orale

I dentisti ci hanno insegnato che il solo spazzolino non basta: per salvaguardare denti e gengive è bene affidarsi anche al filo interdentale, forse la pratica più “noiosa” quando si tratta di igiene orale. Ebbene, è qui che entra in funzione l’utilità massima dell’ idropulsore Oclean W10 che grazie al suo motore Pulse-Tech, che agisce con fino a 1400 impulsi al minuto, ti permette di rimuovere efficacemente i residui di cibo e la placca interdentale e gengivale.

Puoi scegliere tra cinque differenti modalità d’uso, a seconda delle necessità e della delicatezza delle tue gengive: si parte da programmi più “gentili” fino ad arrivare a prestazioni più intense. I quattro adattatori ad alte prestazioni disponibili nella confezione si sposano perfettamente a questi programmi, per un’esperienza di pulizia davvero personalizzata.

Impermeabile, portatile, con un serbatoio da 200ml e una batteria ricaricabile tramite USB-C che dura fino a 30 giorni: scoprirai presto che non potrai più farne a meno.

Specialmente se lo utilizzi in combinazione con lo spazzolino elettrico Oclean F1, che con setole progettate in 3D e facile rilevamento delle zone cieche ti offre performance di pulizia imbattibili. Puoi scegliere fra tre modalità d’uso e la ricarica ad induzione ti permette di utilizzarlo fino a 30 giorni.

Il dispositivo ti ricorderà ogni 30 secondi di cambiare la zona di pulizia, con lo stop automatico fissato dopo i due minuti mentre agisce un potente motore da 3600 giri al minuto.

Ricapitolando, dunque, puoi acquistare in promozione questi due prodotti che promettono di rivoluzionare per sempre la tua igiene orale:

Oclean W10 , il potente idropulsore, può essere tuo a soli 56,77€ .

, il potente idropulsore, può essere tuo a . Oclean F1, lo spazzolino elettrico, lo paghi solo 33,11€ inserendo il codice sconto “CAREF1” in fase di acquisto

Puoi pagare con carta di credito e PayPal. La spedizione è gratuita e garantita in tutta Italia già a partire dal giorno dopo l’acquisto. Riceverai il tuo pacchetto nel giro di una settimana. Non sono previste spese doganali, poiché tutto viene coperto direttamente dal negozio online di Oclean. L’offerta è disponibile a tempo limitato, quindi ti consigliamo di affrettarti per non perdere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.