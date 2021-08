Oclean W10 e Flow: per un'igiene orale a PREZZO SPAZIALE

Affidarti ai soliti marchi è semplice, ma scoprire qualcosa di nuovo è molto più divertente. Oclean, colosso all'interno del mercato dell'igiene orale, ha lanciato una promozione sensazionale che ti permette di testare i suoi prodotti e risparmiare fino al 43%. In particolar modo sono l'idropulsore Ocean W10 e lo spazzolino elettrico Ocean Flow a essere oggetto di sconto. Cosa ti posso anticipare? Che sono pazzeschi.

Entrambi altamente funzionali, ti assicurano una pulizia dentale completa. Se ne approfitti subito non solo li hai a poco, ma godi anche di servizi aggiuntivi come una garanzia di ben 2 anni, nessun costo di dogana, ordini evasi in solo 24 ore e molto altro ancora.

Oclean W10 e Flow: non hai mai pulito i tuoi denti così a fondo

Utilizzabili in coppia, i due nuovi prodotti di Oclean ti consentono di pulire i tuoi denti come se andassi dal dentista. Oltre allo spazzolino elettrico, infatti, è buona abitudine abbinare un idropulsore. Proprio per tale motivo W10 arriva in tuo soccorso.

Disponibile in due bellissime colorazioni pastello, W10 ha un'estetica pazzesca. Finalmente lo puoi tenere in bagno senza doverlo nascondere in un cassetto viste le sue finiture eleganti.

Ti mette a disposizione ben 5 modalità di pulizia, una tra queste è dedicate a chi soffre di gengive sensibili così che lo possa utilizzare chiunque. In confezione arriva con 4 tipi di adattatori che incontrano diverse esigenze. Semplicissimo da adoperare, lo utilizzi per rimuovere la sporcizia in eccesso e che con lo spazzolino non si elimina.

Oclean Flow, invece, è lo spazzolino elettrico altrettanto bello e perfetto se viaggi molto. Con una sola carica, la batteria integrata ti assicura fino a 180 giorni di funzionamento, il che è un portento visto che non ti fa portare dietro ulteriori cavi e cavetti.

Anche questo prodotto vanta ben 5 programmi di pulizia dedicati a diverse esigenze. Tra queste non mancano i lavaggi mattutini e serali, dedicati allo sbiancamento dei denti e così via. Meritano una citazione i 38000 giri al minuto che rendono la tua igiene orale pressoché perfetta. In particolar modo con i settaggi “mattina” e “sera” avrai due sessioni sviluppate appositamente per un alito fresco per tutto il tempo.

Come riportato in apertura, questi due prodotti sono attualmente in promozione. Fino al 30 settembre hai l'occasione di poterli acquistare a prezzi veramente convenienti. In particolar modo:

Oclean Flow è in promozione a soli 26,95€ , praticamente hai un risparmio del 43% se selezioni il Bundle con 4 testine di ricambio;

, praticamente hai un risparmio del 43% se selezioni il Bundle con 4 testine di ricambio; Oclean W10, invece, lo paghi solo 52,95€, oppure 104,95€ per il bundle che comprende due idropulsori e una una simpaticissima Travel Bag in omaggio per portarli sempre con sé.

Ti ricordo che le spedizioni sono evase in sole 24 ore e sono gratuite in tutta Italia. Nonostante il tempo a disposizione, ti consiglio di affrettarti: l'offerta è veramente eccezionale e non mi sorprenderei se i pezzi disponibili andassero a ruba.