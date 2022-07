Oclean X Pro: l'igiene orale ai tempi del Prime Day

Immagina che il tuo spazzolino possa dirti esattamente su quale dente non hai fatto la giusta pressione, su quale arcata non hai insistito a sufficienza e su quale gengiva tendi a passare troppo poco le setole. Immagina che tutto ciò sia possibile, che basti un’app. Stai immaginando Oclean X Pro, uno spazzolino che in occasione del Prime Day può diventare vera e propria occasione (-39% oggi, a soli 49,09 euro).

Gira tutto attorno ad un giroscopio a sei assi, in grado di comprendere con quale angolazione è orientato lo spazzolino e quanta pressione sta imprimendo in un dato punto. La combinazione di questi elementi consente di capire come sia stata effettuata la pulizia, restituendo all’app queste informazioni mentre al contempo gestisce la propria azione con una testina da 82 mila oscillazioni al minuto.

Il giroscopio analizza l’angolazione di tenuta dello spazzolino, potendo così derivare con precisione la parte della bocca trattata dalle setole: una pulizia omogenea su tutta l’arcata dentale evita il formarsi della placca e previene problemi futuri, fungendo così come prevenzione proattiva e restituendo importanti risultati di lungo periodo.

Oclean X Pro

Il dispositivo è completamente impermeabile (IPX7) con design antimuffa che ne preserva igiene e materiale nel tempo. Tre le colorazioni disponibili: blue, verde e rosa. La base di ricarica consente di tenere il ordine lo spazzolino con garanzia di una batteria sempre carica e sempre efficiente, mentre un triplice programma di lavaggio (pulizia, sbiancamento, massaggio) permette di calibrare le setole sulla base delle scelte effettuate a monte.

In questi giorni acquistarlo su Amazon è conveniente grazie agli sconti speciali del Prime Day, vera opportunità per mettersi in casa un dispositivo che cambia completamente il tuo modo di lavarti i denti semplicemente grazie alla conoscenza accompagnata da informazioni elaborate tramite l’IA e la perizia di oscillazioni che regolano il modo in cui ci si lava quotidianamente.

Cambia tutto, insomma: basteranno pochi lavaggi per capire i propri errori e correggerli per sempre. L’acquisto sul sito Oclean delle apposite testine di ricambio (19,99 dollari oggi grazie allo sconto del 50% di queste ore) consente di prolungare notevolmente il ciclo di vita del device, potendo così approfittarne per molto tempo tenendo sempre sotto stretta osservazione l’igiene orale fotografata da app e oscilloscopio.

Lo sconto del Prime Day rende X Pro accessibile a chiunque, diventando anche grande occasioni per i più piccini: nell’età in cui l’igiene orale è qualcosa da apprendere come abitudine e buona pratica, uno spazzolino che si fa maestro può essere tanto utile quanto divertente. Basta un’app, del resto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.