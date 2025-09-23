Octopus, ultima chiamata per attivare l'offerta a prezzo fisso più conveniente del 2025

Per quanti hanno scelto di cambiare fornitore luce e gas al fine di risparmiare, segnaliamo che le tariffe più convenienti di questo 2025 proposte da Octopus per la sua offerta a prezzo fisso scadranno il 24 settembre 2025. Il principale punto di forza è il costo della materia prima, sceso a 0,099 euro/kWh. Ancora concorrenziale, infine, il prezzo riguardante la materia prima Gas.

Dopo il notevole successo nel Regno Unito, Octopus sta guadagnando importanti fette di mercato anche qui in Italia e nel resto d’Europa. Alla base del suo successo si annoverano non solo le tariffe tra le più basse di tutto il mercato libero, ma anche l’assistenza affidabile e la trasparenza dei costi.

Le tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi saranno valide fino a mercoledì

Ecco le ultime tariffe associate all’offerta a prezzo fisso di Octopus, con il costo della materia prima luce e gas bloccato per il primo anno.

Luce

costo della materia prima luce: 0,099 euro/kWh (bloccato per un anno)

(bloccato per un anno) servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Gas

costo della materia prima gas: 0,433 euro/Smc (bloccato per un anno

(bloccato per un anno servizi di commercializzazione 84 euro all’anno

Le altre spese presenti in bolletta, e indipendenti da Octopus Energy, sono quelle relative al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Tutto questo viene certificato prima ancora di procedere con la sottoscrizione dell’offerta tramite il modulo disponibile sul sito ufficiale.

Come accennavamo all’inizio, uno dei principali punti di forza di Octopus è il poter richiedere la tariffa più bassa tra quelle proposte anche dopo la fine del primo anno. Si tratta di una delle caratteristiche distintive del fornitore energetico britannico, che in questo modo consente ai suoi clienti di risparmiare ogni volta che lo desiderano, senza vincolarli a un prezzo che nel tempo può cambiare.