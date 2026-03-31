Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: l'offerta migliore arriva da Engie

Per evitare aumenti in bolletta, un tema particolarmente attuale considerando i rincari registrati sul mercato all’ingrosso, è necessario scegliere offerte luce e gas a prezzo fisso.

Si tratta di una tipologia di tariffa ormai necessaria, in un contesto di mercato in cui prezzi continuano a crescere, soprattutto per via del conflitto in Medio Oriente.

La soluzione giusta, in questo momento, arriva da Engie con l’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi che offre una protezione contro i rincari per un intero anno, garantendo l’accesso a un prezzo contenuto dell’energia.

Con Engie, infatti, è possibile bloccare il prezzo a 0,1147 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,4475 €/Smc per il gas naturale, con un corrispettivo annuo contenuto che riduce anche i costi fissi della bolletta.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Engie ed è attivabile solo per un breve periodo. Naturalmente, è possibile scegliere Engie anche solo per l’energia elettrica oppure solo per il gas naturale.

L’offerta di Engie

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, garantendosi così una protezione dai rincari nel lungo periodo. Per chi sceglie Energia PuntoFisso 12 Mesi sono disponibili le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: 0,1147 €/kWh , con un costo fisso di 84 euro all’anno

, con un costo fisso di 84 euro all’anno Gas naturale: 0,4475 €/Smc, con un costo fisso di 96 euro all’anno

I prezzi indicati sono fissi e bloccati per 12 mesi.

L’offerta proposta da Engie non prevede costi di attivazione e vincoli e garantisce una fornitura di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili.

Per attivare la promo è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’attivazione richiede il possesso dei dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono riportati in bolletta).