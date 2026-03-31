 Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: l'offerta migliore arriva da Engie
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Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: l'offerta migliore arriva da Engie

Per bloccare i prezzi di luce e gas è possibile attivare l'offerta di Engie che garantisce un risparmio in bolletta e una protezione dai rincari.
Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: l'offerta migliore arriva da Engie
Green Risparmio energetico
Per bloccare i prezzi di luce e gas è possibile attivare l'offerta di Engie che garantisce un risparmio in bolletta e una protezione dai rincari.

Per evitare aumenti in bolletta, un tema particolarmente attuale considerando i rincari registrati sul mercato all’ingrosso, è necessario scegliere offerte luce e gas a prezzo fisso.

Si tratta di una tipologia di tariffa ormai necessaria, in un contesto di mercato in cui prezzi continuano a crescere, soprattutto per via del conflitto in Medio Oriente.

La soluzione giusta, in questo momento, arriva da Engie con l’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi che offre una protezione contro i rincari per un intero anno, garantendo l’accesso a un prezzo contenuto dell’energia.

Con Engie, infatti, è possibile bloccare il prezzo a 0,1147 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,4475 €/Smc per il gas naturale, con un corrispettivo annuo contenuto che riduce anche i costi fissi della bolletta.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Engie ed è attivabile solo per un breve periodo.  Naturalmente, è possibile scegliere Engie anche solo per l’energia elettrica oppure solo per il gas naturale.

Accedi qui all’offerta di Engie

engie offerta

L’offerta di Engie

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, garantendosi così una protezione dai rincari nel lungo periodo. Per chi sceglie Energia PuntoFisso 12 Mesi sono disponibili le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: 0,1147 €/kWh, con un costo fisso di 84 euro all’anno
  • Gas naturale: 0,4475 €/Smc, con un costo fisso di 96 euro all’anno

I prezzi indicati sono fissi e bloccati per 12 mesi.

L’offerta proposta da Engie non prevede costi di attivazione e vincoli e garantisce una fornitura di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili.

Per attivare la promo è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’attivazione richiede il possesso dei dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono riportati in bolletta).

Accedi qui all’offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
31 mar 2026
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