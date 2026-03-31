Proteggiti dai rincari con Octopus: tariffa luce e gas a prezzo fisso per un anno

In un mercato energetico sempre più soggetto a inflazioni e rincari, la mossa migliore in questo momento è cautelarsi con un’offerta a prezzo fisso che congeli le tariffe di luce e gas per un anno, così da non avere brutte sorprese in bolletta e la garanzia di costi sempre chiari sin dall’inizio. In scadenza domani 1 aprile 2026, Octopus Fissa 12M di Octopus Energy risponde perfettamente a questo identikit proponendo condizioni chiare e competitive anche al termine dell’anno di promozione.

Il vantaggio principale risiede appunto nel prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi per entrambe le forniture. Al termine del periodo preso in considerazione, poi, Octopus garantirà condizioni sempre vantaggiose permettendoti di scegliere una nuova tariffa, anche a prezzo fisso, senza stress.

Per il momento, fino al 2027 pagherai una tariffa luce monoraria a 0,1529 €/kWh, uguale quindi in tutte le ore del giorno e della notte. La tariffa gas sarà invece di 0,56€/Smc. Gli oneri fissi sono molti contenuti nell’ordine di 6 euro al mese per la fornitura luce e 7 euro al mese per la fornitura gas.

Non è previsto nessuno intervento fisico in quanto la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto all’attuale contratto, ma con possibilità di modifica ad attivazione conclusa, se lo vorrai. In tal proposito, il passaggio è gestito in soli 2 minuti in modo 100% digitale: ti basterà comunicare i dati personali, il cellulare, il metodo di pagamento e caricare una bolletta recente. Octopus penserà a tutte le pratiche burocratiche per te informandoti su quando avverrà effettivamente il passaggio.